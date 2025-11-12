- مثل شابان سويديان أمام المحكمة في الدنمارك بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد استهدافهما السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن بقنبلتين يدويتين، حيث دفعا ببراءتهما من التهم. - الشاب البالغ 18 عاماً يُحاكم أيضاً في السويد بتهمة إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية، ويعترف بإلقاء القنابل لكنه ينفي استهداف السفارة، وكان مجنداً في شبكة إجرامية. - الشرطة عثرت على الحمض النووي للشاب في إحدى القنابل، وأُلقي القبض عليهما في محطة كوبنهاغن المركزية، والمحاكمة مستمرة حتى فبراير 2024.

مثل شابان سويديان أمام المحكمة في الدنمارك، اليوم الأربعاء، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، للاشتباه باستهدافهما السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن بقنبلتين يدويتين العام الماضي، وقد دفع الشابان البالغان 18 و21 عاماً، ببراءتهما. وقال محامي الشاب البالغ 18 عاماً، ياكوب بوخ-ييبسن، للمحكمة إن "موكلي يدفع ببراءته من تهمة الإرهاب". ويُحاكم هذا الشاب أيضاً في السويد بتهمة إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وأضاف بوخ-ييبسن بجانب الشاب الذي كان يرتدي قميصاً أبيض، إن موكله "يعترف بإلقاء قنبلتين يدويتين... لكنه لم يلقهما باتجاه السفارة". وبحسب وسائل الإعلام السويدية، كان الشاب أحد الأطفال المجندين في شبكة فوكستروت الإجرامية التي جنّدته خلال سنوات دراسته. في المقابل، دفع المتهم الآخر الذي كان يرتدي سترة سوداء، ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه. وبالإضافة إلى تهمة الإرهاب، يُحاكم الشابان بتهمة الاعتداء ومحاولة القتل. ففي منتصف ليل الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، دوى انفجاران بالقرب من السفارة الإسرائيلية في حي هيليروب الراقي وقد نجما عن قنابل يدوية، ما ألحق أضراراً مادية طاولت شرفة منزل مجاور للبعثة الدبلوماسية، من دون التسبب بأي إصابات.

وأوضح المدعي العام سورين هاربو أن الشرطة عثرت على الحمض النووي للشاب البالغ 18 عاماً في إحدى القنبلتين اللتين عُثر عليهما في حديقة. وأُلقي القبض على الشابين في محطة كوبنهاغن المركزية، حيث كانا على وشك السفر إلى أمستردام بالقطار. ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة ستة أيام، على أن تُختتم في الثالث من فبراير/ شباط. ولم تُعقد بعد محاكمة الشاب البالغ 18 عاماُ في قضية إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية في السويد. وفي مايو/ أيار 2024، قالت أجهزة الاستخبارات السويدية إن إيران تُجنّد أعضاءً من عصابات إجرامية سويدية لتنفيذ "أعمال عنف" ضد إسرائيل، وهو ادعاء نفته طهران.

(فرانس برس)