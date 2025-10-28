بدء محاكمة المتهم باغتيال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

- بدأت محاكمة تيتسويا ياماغامي المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي أُغتيل في يوليو 2022 بسبب ضغينة ضد كنيسة التوحيد المثيرة للجدل. - ياماغامي أطلق النار على آبي بسبب التبرعات الضخمة التي قدمتها والدته للكنيسة، مما أدى إلى انهيار مالي للأسرة. المحاكمة تُجرى في نارا ومن المتوقع اختتامها في ديسمبر. - شينزو آبي، الذي قاد إصلاحات اقتصادية ودبلوماسية، كان أحد السياسيين الأكثر نفوذاً في اليابان، واغتياله صدم المجتمع الياباني المعروف بالسلامة.

بدأت، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي. ويمثل تيتسويا ياماغامي (45 عاماً) أمام المحكمة في الوقت الذي يجري فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مباحثات مع رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي، خلال جولته الآسيوية. وأطلق ياماغامي النار على آبي في عام 2022 بسلاح ناري محلي الصنع، خلال خطاب انتخابي، بسبب ضغينة ضد كنيسة التوحيد المثيرة للجدل، التي كان يُعتقد أن لها علاقة وثيقة بآبي وساسة يابانيين آخرين.

وقال ياماغامي للمسؤولين إن التبرعات الضخمة التي قدمتها والدته للكنيسة، التي تأسست في كوريا الجنوبية بعد عام من انتهاء الحرب الكورية عام 1953، تسببت في تعرض أسرته لانهيار مالي. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه من المقرر اختتام المحاكمة التي تجرى في مدينة نارا بغرب اليابان منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتأسست حركة "كنيسة التوحيد"، واسمها الرسمي "اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد"، في العام 1954، على يد سون ميونغ مون، بعدما نبذته الكنائس البروتستانتية التقليدية، وعُرف أعضاؤها أحياناً باسم "مونيز"، نسبة إلى مون الذي وُلد وسط عائلة كانت تعمل في الزراعة فيما باتت تُعرف اليوم بكوريا الشمالية.

وكان مون على اقتناع بأن دوره هو إكمال المهمة غير المنجزة للمسيح، وهي إعادة البشرية إلى حال النقاء من الخطايا. ونجحت حركته في استقطاب الأعضاء بشكل سريع، وزاد عددهم من 100 مبشّر إلى قرابة 10 آلاف في أعوام قليلة. وأتى اغتيال آبي وقتها قبل يومين من فوز الائتلاف الحاكم الذي ينتمي (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، بانتخابات مجلس الشيوخ بأكثر من 75 من أصل المقاعد الـ125، في انتخاباتٍ تُنظّم كلّ ثلاث سنوات، وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ الـ248.

وتولى شينزو آبي منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة، وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية وتصدى لفضائح. واغتيل آبي، أحد السياسيين الأكثر نفوذاً في اليابان، في 8 يوليو/تموز 2022 في مدينة نارا الغربية، ما صدم المجتمع الياباني في دولة معروفة بالسلامة والرقابة الصارمة على الأسلحة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)