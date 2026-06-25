بدء محاكمة أحمد حسون في دمشق بتهمة التحريض على القتل

- بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق محاكمة أحمد حسون، مفتي الجمهورية السابق، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحضور النائب العام وممثلي منظمات حقوقية. - اعتُقل حسون في مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة البلاد، وتعد محاكمته جزءًا من مسار العدالة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، نظرًا لدوره في دعم سياسات النظام السابق. - شهدت المحكمة أيضًا محاكمة وسيم الأسد بتهم مشابهة، ضمن سلسلة محاكمات تهدف لمحاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا.

بدأت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق في عهد نظام بشار الأسد، وذلك بحضور النائب العام للجمهورية وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. وفي بث مباشر نشرته وزارة العدل على صفحتها في "فيسبوك"، باشرت المحكمة خلال الجلسة بتلاوة لائحة الاتهام الموجهة إلى حسون، والتي تضمنت تهما بالاشتراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى التحريض على القتل خلال سنوات النزاع في سورية.

وترأس الجلسة رئيس محكمة الجنايات الرابعة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك فيها المستشاران عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، فيما مثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة خلال الجلسات المقبلة إلى الدفاع وعدد من الشهود، قبل الانتقال إلى مراحل المرافعات وإصدار الحكم في القضية.

وكانت قوى الأمن الداخلي السورية قد اعتقلت حسون في مارس/آذار 2025 داخل مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وذلك استناداً إلى مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة. وتعد هذه المحاكمة من أبرز القضايا المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية في سورية بعد سقوط نظام الأسد، نظرا للدور الذي لعبه حسون خلال سنوات الحرب، وظهوره المتكرر مدافعاً عن سياسات النظام السابق ومبرراً قمعه الثورة.

وكان النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة قد أعلن في يوليو/تموز الماضي تحريك دعوى الحق العام ضد حسون، على خلفية ما وصفه بارتكاب "جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري"، مشيرا إلى أن الإجراءات تأتي في إطار محاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم ضمن مسار العدالة الانتقالية.

وأمس الأربعاء، شهدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أيضا، أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد، ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم جنائية أخرى. وتأتي محاكمة حسون ووسيم الأسد ضمن سلسلة محاكمات شهدها الأسبوع الجاري، وشملت محاكمة المخبر عبد الناصر براق واستئناف جلسات محاكمة مسؤول فرع الأمن السياسي في محافظة درعا سابقاً عاطف نجيب.