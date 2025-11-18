بدء محاكمات علنية لمتهمين بانتهاكات في أحداث الساحل السوري

- بدأت المحاكمة العلنية للمتهمين بانتهاكات الساحل السوري في حلب، حيث نُقلت الجلسة عبر قناة "الإخبارية السورية". ووجهت المحكمة تهم الفتنة وتشكيل عصابات مسلحة، بينما نفى المتهم حسن حلبية التهم، مدعياً وجوده في لبنان. - أحالت اللجنة الوطنية للتحقيق 563 مشتبهاً للقضاء لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب. وأكد المتحدث باسم اللجنة أن عدم إعلان الأسماء يهدف لحماية حقوق المتهمين. - شهدت مناطق الساحل أحداثاً دامية انتهت بسيطرة الحكومة السورية. وأكد وزير العدل أن المحاكمات ستكون علنية لضمان الشفافية، ووصفتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنها خطوة إيجابية.

بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري في قصر العدل بمدينة حلب شمالي سورية بشكل علني. وبُثت الجلسة مباشرةً على قناة "الإخبارية السورية"، فيما قال قاضي المحكمة (لم يعلن اسمه) في بداية الجلسة إنّ المحاكمة "ستكون وطنية مستقلة وفق قانون العقوبات، وسنوجه للمتورطين تهم جرائم الفتنة وإثارة الحرب الأهلية"، مضيفاً أنه "ستوجه للمشتبه فيهم تهم تشكيل عصابات مسلحة ومهاجمة قوى عامة والقتل والنهب".

ووجهت المحكمة إلى شخص يدعى حسن حلبية تهماً بالمؤامرة والتخريب وتزعم عصابات مسلحة وتمويلها وتجنيدها لقتال عناصر وزارة الدفاع، لكنه نفى ذلك، قائلاً إنه كان في لبنان وقت وقوع تلك الأحداث. وقبل انطلاق المحاكمات، قال المتحدث الرسمي للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، لقناة "الإخبارية السورية"، مساء أمس الاثنين، إن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً فيهم على القضاء، وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.



وأضاف أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا، مشيراً إلى أنّ إجراءات الإحالة على المحاكمة بدأت تباعاً، حيث ستشهد جلسة اليوم الثلاثاء اتهاماً أو قراراً ضمنياً من قاضي الإحالة. وأضاف أن القضاء هو من يحدد ما سيُعلَن، وأكد أن اللجنة مستمرة في عملها حتى تحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا.

وفي سبتمبر/ أيلول الفائت أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل إحالة 298 متهماً بالاعتداء على المدنيين، و265 آخرين بالاعتداء على عناصر الأمن العام على القضاء. وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، إن عدم إعلان أسماء المتهمين يهدف إلى حماية حقوقهم وضمان مثولهم أمام العدالة، وتجنب أي ردود فعل انتقامية قد تؤدي إلى توترات أهلية في مناطق متداخلة جغرافيًا. وأوضح الفرحان أنّ اللوائح المتضمنة أسماء المتهمين وبياناتهم الكاملة أُحيلت على النيابة العامة، مؤكّداً أن وزارة العدل باشرت فحص الملفات وتنفيذ إجراءات التوقيف والتحقيق.

وكان من المرتقب أن تبدأ أولى جلسات المحاكمات، صباح أمس الاثنين، على أن تكون مفتوحة أمام الإعلام، وفق ما أعلن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري. وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية في مارس/ آذار الماضي، استمرت عدة أيام، بعد هجمات شنها مسلحون موالون للنظام المخلوع على القوات الأمنية هناك، وانتهت باستعادة قوات الحكومة السورية السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة شاركت فيها "فصائل غير منضبطة" وتخللتها انتهاكات واسعة وعمليات قتل بحق مدنيين، فضلاً عن سلب الممتلكات وحرقها. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1662 شخصاً منذ تاريخ 6 مارس 2025 وحتى 16 إبريل/ نيسان.

وكان وزير العدل السوري، مظهر الويس، قد أكد أواخر الشهر الماضي أنّ السلطات القضائية ستجري محاكمات علنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري ومحافظة السويداء لـ"ضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين وعدم إفلات أي طرف من العقاب". وفي سياق مشابه، أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء جنوبي سورية، أول من أمس الأحد، توقيف عدد من الأشخاص المنتمين إلى وزارتي الدفاع والداخلية وإحالتهم على القضاء، لارتكابهم "مخالفات" خلال الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في يوليو/ تموز الماضي، وخلّفت مئات القتلى والجرحى.

ووصف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، محاكمة المتهمين بـ"الخطوة الجيدة في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً: "هذا ما طالبنا به منذ الأيام الأولى لوقوع التجاوزات بحق المدنيين في الساحل. هذه المحاكم شكل من أشكال المحاسبة". وتابع، في حديث مع "العربي الجديد": "هذه المحاكمات رسالة حقيقية للضحايا ولذويهم بأن الوعود التي قطعتها الحكومة بمحاسبة المتورطين تجد طريقها نحو التنفيذ العلني الشفاف، وهذا ما نريده في المنظمات الحقوقية". وأشار إلى أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ستُراقب هذه المحاكمات، مضيفاً: "يجب أن تتوفر كل شروط المحاكمات العادلة، ويجب أن تشمل المتهمين من أجهزة الأمن والجيش ومن فلول النظام البائد، وبسوية قضائية واحدة، وأن ينالوا حقوقهم كافة".