بدء محادثات دولية في جنيف بشأن خطة ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا

- بدأت محادثات في جنيف بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا ومستشارين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مع تأكيد الأجواء البناءة للاجتماعات. - أعرب ترامب عن استيائه من عدم امتنان أوكرانيا للجهود الأميركية، محددًا مهلة للرئيس زيلينسكي للموافقة على الخطة التي تتضمن تنازلات أوكرانية كبيرة. - عبر المستشار الألماني عن شكوكه في التوصل لحل مقبول لأوكرانيا، مع انتقادات واسعة للخطة الأميركية في واشنطن وأوروبا.

بدأ مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا ومستشارون للأمن القومي من فرنسا وبريطانيا وألمانيا محادثات في جنيف، اليوم الأحد، لمناقشة مسودة خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إنّ وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصلا إلى جنيف لإجراء محادثات بهدف مناقشة مسودة الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب رئيس الوفد الأوكراني كبير موظفي الرئاسة أندريه يرماك، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم عقدوا الاجتماع الأول مع مستشاري الأمن القومي من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقال يرماك: "الاجتماع المقبل سيكون مع الوفد الأميركي. إننا في أجواء بناءة للغاية. نواصل العمل معاً لتحقيق سلام دائم وعادل في أوكرانيا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن الخطة الأميركية قد تأخذ في الاعتبار "وجهات النظر الأوكرانية"، تزامنا مع محادثات جنيف. ولمح زيلينسكي عبر منصة إكس الى "أن المقترحات الأميركية قد تتضمن بعض العناصر المستندة الى وجهات النظر الأوكرانية، والتي تعد أساسية بالنسبة الى المصالح الوطنية لأوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، عبّر الرئيس الأوكراني عن أمله أن تسفر المحادثات عن نتائج. وذكر على منصة إكس "لا بد من وقف إراقة الدماء، ويجب أن نضمن عدم اشتعال الحرب مجدداً. أنا في انتظار نتائج محادثات اليوم وآمل أن يكون جميع المشاركين إيجابيين. جميعنا بحاجة إلى نتيجة إيجابية".

وبالتزامن مع المحادثات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أوكرانيا لم تعبر عن امتنانها للجهود الأميركية المتعلقة بالحرب مع روسيا، حتى مع استمرار تدفق الأسلحة الأميركية، في حين تواصل أوروبا شراء النفط الروسي. وأضاف عبر منصة تروث سوشال: "لم تعبر 'القيادة' الأوكرانية عن أي امتنان لجهودنا، وتواصل أوروبا شراء النفط من روسيا. وتواصل الولايات المتحدة (أيضاً) بيع كميات هائلة من الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي لتصل (في النهاية) إلى أوكرانيا".

وكان ترامب قد قال، يوم الجمعة، إنّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ميزر: المهلة مستحيلة

لديه مهلة حتى يوم الخميس للموافقة على الخطة المكونة من 28 نقطة، التي تدعو أوكرانيا إلى التنازل عن أراضٍ وقبول القيود المفروضة على جيشها والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز الأحد إنه ليس مقتنعا بإمكانية التوصل إلى حل مقبول لأوكرانيا بناء على خطة الولايات المتحدة المكونة من 28 بندا بحلول الموعد الذي حدده ترامب. وأضاف ميرز على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ "اليوم هو الأحد. خطة الرئيس ترامب هي التوصل إلى اتفاق يوم الخميس. ما زلنا بعيدين جدا عن ذلك. هذا لا يعني استحالة التوصل إليه تماما... لكنني أشك في إمكانية تحقيق مثل هذه النتيجة نظرا للخلافات الحالية".

وتابع ميرز أنه قدم اقتراحه الخاص، الذي يُناقش حاليا في جنيف، حول كيفية اتخاذ خطوة أولى على الأقل بحلول يوم الخميس إذا كانت بنود الخطة كثيرة بحيث يصعب تغطيتها في خمسة أيام. وقال من دون تقديم المزيد من التفاصيل حول اقتراحه "أريد أن أحاول على الأقل إيجاد نقطة اتفاق واحدة مع روسيا بشأن الجانب الأوكراني، للحصول على موافقة الأميركيين والأوروبيين".

وقالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا سترسل أيضاً مسؤولاً للمشاركة في المحادثات. وقال قادة أوروبيون وغربيون آخرون، أمس السبت، إن خطة السلام الأميركية، التي تؤيد المطالب الروسية الرئيسية، هي الأساس لمحادثات إنهاء الحرب، لكنها تحتاج إلى "عمل إضافي"، حيث يسعون إلى اتفاق أفضل لكييف قبل الموعد النهائي المحدد يوم الخميس. وقال مصدر حكومي ألماني إن مسودة خطة السلام الأوروبية، التي تستند إلى المقترح الأميركي، أُرسلت إلى أوكرانيا وإلى الإدارة الأميركية.

وقبل المحادثات، حذر زيلينسكي من أن أوكرانيا تخاطر بفقدان كرامتها وحريتها أو دعم واشنطن بسبب الخطة. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطة بأنها أساس لحل النزاع، لكن موسكو قد تعترض على بعض المقترحات الواردة في الخطة التي تتطلب انسحاب قواتها من بعض المناطق التي سيطرت عليها.

وتشهد واشنطن توتراً متصاعداً بعد الكشف عن الخطة الأميركية المؤلفة من 28 بنداً لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الخطة التي تسببت منذ لحظة إعلانها غير الرسمي في خلافات داخل الإدارة الأميركية نفسها، ورفض أوروبي واسع، وتحفّظ أوكراني حذر. وبينما تستعد سويسرا لاحتضان الاجتماع، تتزايد الانتقادات في واشنطن، سواء داخل الكونغرس أو من قبل مسؤولين سابقين، حول طبيعة الخطة ودور الكرملين في صياغتها.

(رويترز، العربي الجديد)