بدء محادثات بين غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة بشأن الجزيرة

- بدأت الدنمارك والولايات المتحدة وغرينلاند محادثات لحل الأزمة الدبلوماسية الناشئة عن تهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن غرينلاند، بعد توتر دام أشهراً بين الدولتين المؤسستين في حلف الناتو. - أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن بدء محادثات فنية لبحث اتفاق أمني بشأن القطب الشمالي، مشيراً إلى أن المحادثات ستكون دورية وبعيدة عن الضجة الإعلامية لتحقيق نتائج إيجابية. - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامن فرنسا مع الدنمارك وغرينلاند، مشيداً بدعم الناتو في المنطقة القطبية الشمالية، ومعرباً عن استعداد فرنسا للمشاركة في الجهود الأمنية.

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، الأربعاء، أن البلاد بدأت محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند في ظل سعي الأطراف الثلاثة إلى حل الأزمة الدبلوماسية التي نشأت بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجزيرة الواقعة في منطقة القطب الشمالي. وتأتي هذه المحادثات بعد توتر دام أشهراً بين الدنمارك والولايات المتحدة، وهما دولتان مؤسستان في حلف شمال الأطلسي.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، بدء محادثات فنية بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني بشأن القطب الشمالي. وقال روبيو، خلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن "المحادثات تبدأ اليوم وستكون عملية دورية". وأضاف: "سوف نسعى إلى تنظيم هذه المحادثات بطريقة لا تثير ضجة إعلامية في كل مرة تعقد فيها، لأننا نعتقد أن ذلك يخلق مزيداً من المرونة للطرفين بهدف التوصل إلى نتيجة إيجابية".

وكان وزيرا خارجية الدنمارك وغرينلاند قد اتفقا على تشكيل فريق عمل يهدف إلى معالجة الخلافات مع الولايات المتحدة، وذلك خلال اجتماع عُقد في واشنطن في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الحالي، مع روبيو ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. وبعد أسابيع من التصعيد، تراجع ترامب عن تهديداته بالاستيلاء بالقوّة على غرينلاند وفرض رسوم جمركية على البلدان الأوروبية التي تعارض موقفه هذا، والتي أرسلت بعثة عسكرية استطلاعية إلى الإقليم، ومن بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من الأربعاء، "تضامن" فرنسا مع الدنمارك وإقليم غرينلاند الخاضع للسيادة الدنماركية، و"التزامها بسيادتهما وسلامة أراضيهما"، وذلك خلال لقائه رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن في باريس، مؤكداً أن "فرنسا ستستمرّ بالدفاع عن هذه المبادئ عملاً بميثاق الأمم المتحدة"، معرباً عن دعمه لانتشار متزايد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في المنطقة القطبية الشمالية واستعداد فرنسا للالتحاق بهذه الجهود.

وأعرب رئيس وزراء غرينلاند من ناحيته عن الشكر والامتنان لفرنسا نيابة عن شعبه، قائلاً "كنتم إلى جانبنا في وضع شديد الصعوبة... ونحن لا ننسى ذلك في غرينلاند". وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية متوجّهة إلى الرئيس الفرنسي "شكراً على دعمكم الثابت جداً" و"شكراً على دفاعكم عن القيم الأساسية التي نتشاركها والتي لا نساوم فيها"، مشيدة بـ"المساهمة الملموسة جداً لفرنسا في تعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية"، وقالت "عندما نقول بشكل واضح جداً في حال حصول تهديد خارجي إننا سندافع عن أنفسنا وسنردّ، يمكننا التقدّم معاً".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)