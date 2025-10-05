بدء عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب في سورية

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سورية، نوار نجمة، اليوم الأحد، عبر صفحته على فيسبوك، بدء عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشعب في عدد من المحافظات، في حين أكدت قناة الإخبارية السورية نقلاً عن نجمة، أن عملية فرز الأصوات بدأت في كل من مركزَي بانياس في ريف طرطوس والقصير في ريف حمص الغربي، مشيراً إلى أن النتائج الأولية ستصدر بعد ظهر اليوم.

وانطلقت اليوم الأحد عملية التصويت لاختيار مرشحي مجلس الشعب في سورية من أعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات، وسط إجراءات أمنية، الساعة التاسعة صباحاً، على أن تستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً مع إمكانية التمديد حتّى الساعة الرابعة من مساء اليوم في حال لم تصل نسبة التصويت إلى 80%.

وتستهدف الانتخابات التي تجرى اليوم الأحد اختيار 210 أعضاء في مجلس الشعب السوري، على أن يُنتخب ثلثهم عبر هيئات ناخبة ضمن الدوائر الانتخابية الموزعة في جميع أنحاء البلاد، والتي ستنتخب حصة كل محافظة وفق عدد سكانها، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الأخير.

ووفق المراسيم والقرارات التي نظمت العملية الانتخابية، تُشكّل اللجان الفرعية في كل محافظة هيئات ناخبة تعبّر عن مجمل شرائح المجتمع السوري، ويُركَّز على أن تتكوّن الهيئات الناخبة بنسبة 70% من الكفاءات وأصحاب التخصّصات المتنوعة، و30% من الأعيان والوجهاء الذين يمثلون شرائح اجتماعية مهمة.

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات، القرار رقم 65 لعام 2025 المتضمن التعليمات التنفيذية لعملية الاقتراع. وتضمنت المادة الأولى التعليمات قبل يوم من الاقتراع، والمتعلقة بالصمت الانتخابي، بينما شملت المادة الثانية التعليمات التنفيذية للناخب حول خطوات الاقتراع، وتضمنت المادة الثالثة التعليمات العامة لتنفيذ عملية الاقتراع. أما المادة الرابعة فتتضمن العمليات الخاصة بفرز الأصوات، والتي أكدت بدء فرز الأصوات فوراً بعد انتهاء عملية التصويت، ويعلن عنها رئيس اللجنة الفرعية.