بدء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة

- بدأت عملية تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث تم تسليم 7 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر، وسيتم الإفراج عن 20 محتجزاً إسرائيلياً و1968 أسيراً فلسطينياً. - الصليب الأحمر في طريقه لاستلام المحتجزين الإسرائيليين، ومن المتوقع بدء إطلاق سراحهم عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت القدس، وستتم العملية على دفعتين من ثلاث مناطق في غزة. - تجمع مئات الإسرائيليين في تل أبيب انتظاراً لعودة المحتجزين، بينما حذر جيش الاحتلال عائلات الأسرى الفلسطينيين من الاحتفال، واعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية.

بدأت صباح اليوم الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم تسليم 7 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر وهم بحالة جيدة. ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباحاً، قائمة أسماء المحتجزين الـ20 الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم على دفعتين اليوم، في وقت نشر مكتب إعلام الأسرى قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار صفقة غزة، وعددهم 1718 أسيراً من غزة، و250 من المحكومين بالمؤبد وأصحاب الأحكام العالية.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بأنه وفقاً للمعلومات الواردة، فإن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة لقاء شمال قطاع غزة، حيث سيتم تسليمه عدداً من المحتجزين، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال مختطفين إضافيين من المتوقع أن يُنقلوا إلى الصليب الأحمر لاحقاً". ومن المرتقب أن يبدأ إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت القدس المحتلة، على دفعتين من 3 مناطق في قطاع غزة، وفق القناة 12 الإسرائيلية، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن مسؤول مشارك في عملية التبادل قوله إنّ أسرى فلسطينيين يستقلون حافلات في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج المتوقع عنهم.

وقالت القناة 12، إنه "يتوقع أن يبدأ إطلاق سراح الرهائن الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (5:00 توقيت غرينتش) من منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة". وأضافت أنه "في العاشرة صباحاً (7:00 توقيت غرينتش) سيتم إطلاق سراح بقية الرهائن من منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة ومخيمات وسط القطاع". كما أفادت القناة بأنّ عائلات المحتجزين الإسرائيليين تلقت توجيهاً للاستعداد للذهاب إلى قاعدة "ريعيم" العسكرية القريبة من غزة لاستقبالهم.

في السياق نفسه، قالت القناة 24 الإسرائيلية، إنّ "مصلحة السجون أنهت استعداداتها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفقاً للاتفاق". من ناحية أخرى، أقرّت الحكومة الإسرائيلية، فجر الاثنين، في تصويت هاتفي عاجل تعديلاً على قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في اتفاق التبادل، وفق إعلام عبري. وتضمنت التعديلات، بحسب ما أفادت قناة "كان" الرسمية وصحيفة "جيروزاليم بوست"، استبدال أسيرين، تبين أنّ أحدهما أُفرج عنه سابقاً، والأسيران ليسا محكومين بالمؤبد". كما شملت التعديلات إضافة امرأتين واستبدال مجموعة من الغزيين بآخرين من الفئة ذاتها، وفق المصدر نفسه.

وتجمّع مئات الإسرائيليين في الساعات الأولى من صباح اليوم في "ميدان الرهائن" وسط تل أبيب انتظاراً لعودة آخر المحتجزين في قطاع غزة. وأظهر بث مباشر من منتدى عائلات المحتجزين، أشخاصاً جالسين على كراسي صفراء ترمز إلى التضامن مع المحتجزين ويلوّحون بالأعلام الإسرائيلية. ويعتزم المنتدى بث عودة المحتجزين على شاشات كبيرة، بعد أن كان قد حث الإسرائيليين على التجمّع طوال الليل في الميدان.

في المقابل، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقل، أمس الأحد، 10 فلسطينيين على الأقل، وحذر عائلات أسرى من المقرر الإفراج عنهم من إبداء أي مظاهر فرح أو احتفال. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منازل عشرات الأسرى في الضفة الغربية، الذين يتوقع الإفراج عنهم في الصفقة المرتقبة. وأضافت أن القوات حذرت العائلات من التصوير، ورفع الأعلام وإقامة اي مراسم استقبال للأسرى المحررين، أو إعلان أي مدح أو وشكر للمقاومة وقطاع غزة.

