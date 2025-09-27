بدء تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب السوري

- أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري بدء تقديم طلبات الترشح، مع تحديد موعدها في 27 و28 الشهر الجاري، وإصدار "مدونة سلوك المترشح" التي تتضمن قواعد السلوك والواجبات والمحظورات للمرشحين. - المدونة تهدف لضمان انتخابات نزيهة، حيث تلتزم المرشحين بالنظام الانتخابي المؤقت، وتمنع استخدام الموارد العامة أو النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب انتخابية، مع احترام مبدأ المنافسة العادلة وتجنب الخطاب التحريضي. - تمنع المدونة تقديم وعود زائفة أو هدايا للحصول على الأصوات، وتفرض احترام قواعد اللجنة العليا، مع تحميل المترشح المسؤولية عن أي انتهاكات، وتحديد موعد الاقتراع في 5 أكتوبر المقبل.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم السبت بدء تقديم طلبات الترشح، كما أصدرت "مدونة سلوك المترشح" ضمن الهيئة الناخبة. وأشارت اللجنة في قرار حمل الرقم (58) لعام 2025، إلى أن موعد تقديم طلبات الترشح في الدوائر الانتخابية المقررة للمحافظات السورية سيكون اليوم السبت وغداً الأحد بتاريخ 27 و28 الشهر الجاري، وأن مكان تقديم الطلبات سيكون في مركز إدارة المنطقة، حيث تعمل اللجنة الفرعية المحددة مسبقاً.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق، أسماء الهيئات الناخبة، التي يحق لها اختيار أعضاء مجلس الشعب السوري المقبل، وفتحت باب الطعون عليها. ودعت اللجنة المواطنين السوريين إلى الكشف عن مؤيدي النظام المخلوع داخل الهيئات الناخبة، من خلال تقديم الطعون بصورة رسمية.

من جهة أخرى، أصدرت اللجنة العليا اليوم السبت "مدونة سلوك المترشح" ضمن الهيئة الناخبة. وتتضمن المدونة قواعد السلوك للمرشحين المشاركين في انتخاب أعضاء المجلس، والواجبات والمحظورات في ما يخص المرشحين. وأدرجت اللجنة المدونة من ضمن المستندات المطلوبة للترشح، وهي ملزمة للمرشحين للاطلاع والتوقيع عليها، وبموجبها يقر المترشح بتحمله المسؤولية القانونية التي تخول اللجنة العليا للانتخابات، في حال الإخلال بأي من بنودها.

وبموجب المدونة، التي تعد إطارًا أخلاقيًّا وقانونيًّا لضمان انتخابات حرة ونزيهة، يلتزم المترشح بالنظام الانتخابي المؤقت واللوائح الناظمة، وبالإعلان الدستوري المؤقت واللوائح المنظمة للانتخابات، بما في ذلك النظام الانتخابي المؤقت للجنة العليا للانتخابات. كما يمتنع عن أي فعل يعتبر مخالفًا للقانون، أو من شأنه التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، إضافة الى قبول القرارات النهائية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات.

ووفق المدونة، يتجنب المترشح استخدام الموارد العامة، أو النفوذ الوظيفي، لتحقيق مكاسب انتخابية، ويلتزم بقواعد الدعاية الانتخابية للمرشحين وضوابطها وشروطها، ويقدم برنامجه الانتخابي بوضوح مع تجنب الوعود الكاذبة أو غير الواقعية. كما يحترم مبدأ المنافسة العادلة، ويمتنع عن التشهير أو الإساءة إلى المترشحين الآخرين، أو استخدام الخطاب التحريضي أو الطائفي، ولا يستخدم العنف أو يحرض عليه بأي شكل من الأشكال، ويتجنب أي خطاب يثير الفرقة أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو المناطقية.

كما تمنع المدونة المترشحين من تقديم وعود زائفة أو هدايا أو أموال للحصول على الأصوات، وتفرض عليهم احترام قواعد موظفي اللجنة العليا وإرشاداتهم. ويتحمل المترشح المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات ترتكب باسمه أو من قبل فريق حملته، وفي حال مخالفة هذه المدونة، يحال الأمر على الجهات المختصة لتطبيق العقوبات القانونية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات حددت موعد الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.