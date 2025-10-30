بدء تدريب 49 عسكرياً سورياً بكليات حربية في تركيا

- تدريبات عسكرية مشتركة: تبدأ غداً تدريبات 49 جندياً سورياً في الأكاديميات الحربية التركية، ضمن اتفاقية لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية السورية، بمشاركة 696 متدرباً من 29 دولة. - جهود السلام في غزة: تدين تركيا هجمات إسرائيل على غزة وتؤكد على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، مع استعدادها للمساهمة في إحلال سلام شامل، وتجري مشاورات لتشكيل قوة حفظ سلام. - صفقة مقاتلات بريطانية: أعلنت تركيا عن صفقة بقيمة 5.4 مليار جنيه إسترليني لشراء مقاتلات "يوروفايتر تايفون" من المملكة المتحدة، تشمل معدات وذخائر متنوعة.

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن 49 جندياً سورياً سيبدؤون غداً الجمعة تدريباتهم العسكرية في الكليات الحربية في تركيا تنفيذاً لاتفاق التعاون والتدريب المشترك الموقع بين البلدين في أغسطس/آب الماضي. وأوضح المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك في مؤتمر صحافي أنه في إطار مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات الموقعة بين سورية وتركيا لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لسورية، من المقرر أن يبدأ 49 جندياً تدريبهم في الأكاديميات الحربية غداً بواقع 10 قوات برية، و18 بحرية، و21 جوية.

وأوضح المتحدث ذاته أن 696 متدرباً من أكاديميات الحرب و241 متدرباً من ضباط الصف من 29 دولة يتلقون تدريباً في أكاديميات الحرب البرية والبحرية والجوية ومدارس ضباط الصف المهنية في تركيا بهدف تطوير القدرات العسكرية للدول الصديقة والحليفة، والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليمي. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة السورية بجميع مؤسساتها ووحداتها، تواصل جهودها الحثيثة لإعادة هيكلة البلاد وترسيخ الاستقرار والأمن فيها. وأوضحت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات تتواصل أنشطة التدريب والزيارات والاستشارات والدعم الفني الهادفة إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، وذلك بناء على طلبات الحكومة السورية.

وكشفت أنه لتلبية احتياجات الجيش السوري في بناء القدرات، تنتشر بعض وحدات الجيش السوري في ثكنات تابعة للقوات المسلحة التركية، وقد بدأت بإجراء تدريبات عسكرية في تركيا مستخدمة مناطق تدريبها، وبالإضافة إلى ذلك، تتابع وزارة الدفاع من كثب وبدقة القضايا المتعلقة باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الحكومة السورية.

وفي سياق مرتبط بحزب العمال الكردستاني، أفاد أكتورك أن عملية نزع سلاح الحزب وتفكيكه تخضع لإدارة ورصد دقيقين من قبل مؤسسات الدولة المعنية، مشيراً إلى أن 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني سلموا أنفسهم الأسبوع الماضي، واستمرت عمليات البحث والتمشيط البري داخل تركيا وخارجها، واستمر العمل على كشف وتدمير الكهوف والملاجئ والألغام والعبوات الناسفة، إضافة إلى تدمير أنفاق بطول 6 كيلومترات في تل رفعت ومنبج بسورية.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة قال أكتورك "تعد هجمات إسرائيل على قطاع غزة انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار، حيث إن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لإحلال السلام في غزة، وامتثال إسرائيل الكامل له، أمران أساسيان لاستعادة السلام والأمن في المنطقة سريعاً"، مضيفاً "تركيا باعتبارها طرفاً في الوصول إلى وقف إطلاق النار مستعدة للمساهمة في إحلال سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة، وفي إحلال السلام في غزة".

وفي ما يتعلق بتشكيل قوة حفظ السلام في غزة، قال "لا تزال الاتصالات جارية مع نظرائنا بشأن تشكيل فرقة عمل في غزة، والقوات المسلحة التركية تجري استعداداتها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، كما تجرى مشاورات دبلوماسية وعسكرية مع دول أخرى". وكشف أن صفقة شراء مقاتلات "يوروفايتر تايفون" من المملكة المتحدة وفق العقد الموقع قبل أيام تبلغ قيمتها نحو 5.4 مليار جنيه إسترليني، وتشمل مقاتلات حديثة الإنتاج، ومعدات، وذخائر متنوعة لتلبية الاحتياجات التشغيلية.