بدء التصويت في الانتخابات النيابية في الجزائر لاختيار 407 نواب

- افتتحت مكاتب الاقتراع في الجزائر لانتخابات نيابية تشمل 407 مقاعد، مع إجراءات لضمان نزاهة العملية، وشهدت إقبالاً مقبولاً من الناخبين في الساعات الأولى. - يشارك في الانتخابات أكثر من 24 مليون ناخب، بينهم 800 ألف من الجالية في الخارج، ويتنافس 33 حزباً و125 لائحة مستقلة في 69 دائرة انتخابية، مع تأكيد على الشفافية والنزاهة. - شددت السلطات الإجراءات الأمنية حول مراكز الاقتراع، وسمحت للموظفين بالتغيب لتسهيل المشاركة، وبدأت الجالية في الخارج التصويت مبكراً.

فتحت مكاتب الاقتراع في الجزائر أبوابها، صباح اليوم الخميس، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية (التشريعية)، لاختيار 407 مقاعد، من بين المرشحين في 739 لائحة انتخابية، وسط تشديد لافت للإجراءات لضمان حسن سير الانتخابات وضمان نزاهتها، في ظل تطلعات بتحقيق نسبة تصويت أعلى من الاستحقاقات السابقة منذ عام 2019.

وبعد أقل من ساعتين من فتح مكتب التصويت في مدرسة بمنطقة المدنية أعالي العاصمة الجزائرية، رصد "العربي الجديد" أن عدداً مقبولاً من الناخبين أدوا واجبهم الانتخابي. وبفعل ارتفاع درجة الحرارة المتوقعة، فضّل عدد من الناخبين التصويت في وقت مبكر. أدى حسناوي محمد (42 عاماً) واجبه الانتخابي، وصوّت لمن اختارهم لتمثيل العاصمة الجزائرية في البرلمان. وأكد محمد لـ"العربي الجديد" أن التصويت جرى في ظروف جيدة وبسلاسة. وقال: "أجد نفسي دائماً في مثل هذه الاستحقاقات أميل إلى المشاركة والتصويت، برغم أننا لم نلمس تغييراً كبيراً في مجريات حياتنا، وحتى النواب الذين نختارهم، صلاحياتهم محدودة، ومع ذلك نأمل أن تكون هذه الانتخابات فرصة لإنتاج برلمان حيوي يتكفل بانشغالات المواطنين".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 24 مليون جزائري، بينهم 800 ألف ناخب من الجالية في الخارج. وتجري عملية التصويت بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي، إذ يمكن للناخب التصويت لمترشح أو أكثر، من ورقة لائحة واحدة فقط، بحسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية، أو التصويت على لائحة واحدة فقط من دون اختيار أي من المترشحين فيها، بينما ستُعدّ ورقة التصويت ملغاة، إذا كان التصويت على مترشحي القائمة يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

ويتنافس في هذه الانتخابات 33 حزباً سياسياً، ضمن 613 لائحة انتخابية، ولائحة واحدة تمثل تحالف حزبين، و125 لائحة مستقلة، في 69 دائرة انتخابية، بمجموع 9854 مترشحاً، بينما تتنافس 54 قائمة تضم 432 مترشحاً، بينها ست قوائم حرة، في الدوائر الانتخابية الثماني في الخارج، لشغل 12 مقعداً مخصصاً للجالية. ويبلغ عدد النساء المتنافسات في الانتخابات النيابية 2032 مترشحة، وهو ما يعادل 21% من المجموع الكلي للمترشحين، فيما بلغ عدد الشباب دون 40 سنة 5304 مترشحين، ما يمثل 54% من مجموع المترشحين، فيما أُحصي 4673 مترشحين من ذوي المستوى الجامعي.

توزيع المترشحين في الانتخابات

من جانبه، قال المترشح في لائحة في العاصمة الجزائرية، وليد مهاجري، لـ"العربي الجديد": "قمنا بكل الجهد اللازم خلال الحملة الانتخابية، وحشدنا الناخبين، اليوم القرار لهم وهم من سيحددون اختياراتهم، كل ما نتطلع إليه، مترشحين أو مواطنين، أن تجري العملية الانتخابية في ظروف من الشفافية والنزاهة، مثلما تؤكد سلطة الانتخابات".

وقبل بدء التصويت، وجهت السلطة المستقلة للانتخابات تعليماتها لمؤطري مكاتب التصويت لضمان الحياد، وعدم القيام بأي سلوكيات أو تصرفات قد تمسّ نزاهة العملية الانتخابية أو التأثير في اختيارات الناخبين وتوجيههم، بينما شددت السلطات الجزائرية الإجراءات الأمنية قرب مراكز الانتخابات وفي محيطها. ولم تخصص الحكومة اليوم الخميس عطلة بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية، لكنها أعلنت أنه يسمح للموظفين والعاملين بالتغيب عن العمل اليوم، وخصوصاً أن الجزء الغالب من وسائل النقل سيوضع تحت تصرف البلديات لنقل الناخبين، خصوصاً في ولايات الداخل والأرياف.

أخبار سلطة الانتخابات الجزائرية تحذر من أي مساس بنزاهة التصويت

وكانت الجالية الجزائرية في الخارج قد بدأت التصويت في المراكز القنصلية الـ125 في الخارج، وعبر مكاتب متنقلة وثابتة، منذ يوم السبت الماضي، بينما بدأ تصويت البدو الرحل منذ يوم الاثنين الماضي، إذ يسمح النظام الانتخابي ببدء تصويتهم قبل 72 ساعة من الاقتراع العام.