بدء التصويت المبكر على منصب العمدة في مدينة نيويورك

- انطلقت الانتخابات في نيويورك لاختيار العمدة بين زهران ممداني، كورتيس سليوا، وأندرو كومو، بعد انسحاب العمدة الحالي إريك آدامز ودعمه لكومو. - زهران ممداني، النائب عن حي كوينز، يُعتبر الأوفر حظًا للفوز بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية، وهو معروف بمواقفه المناهضة لسياسات ترامب. - أظهرت استطلاعات الرأي أن ممداني سيحصل على 46-52% من الأصوات، متفوقًا على كومو بفارق 11-13%، بينما سيحصل سليوا على 15-19%.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، معلنة انطلاق التصويت المباشر في السباق الانتخابي على منصب العمدة في مدينة نيويورك. ويختار سكان المدينة بين الديمقراطي زهران ممداني، والجمهوري كورتيس سليوا وحاكم ولاية نيويورك السابق أندرو كومو، وهو ديمقراطي مسجل على بطاقة الانتخاب باعتباره مستقلا. ورشح العمدة الحالي إريك آدامز نفسه أيضا، لكنه انسحب من السباق الشهر الماضي ووجه دعمه لكومو.

وسمحت نيويورك بالتصويت المبكر منذ 2019 وأصبح يلقى رواجا نسبيا. وأدلى 35% من الناخبين بأصواتهم بشكل مباشر في الانتخابات التمهيدية لاختيار العمدة في يونيو/ حزيران، وفقا للمجلس المالي لحملة المدينة.

ومنذ فوزه المفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في يونيو/ حزيران، أصبح زهران ممداني، النائب في برلمان ولاية نيويورك عن حي كوينز الشعبي، الأوفر حظا للفوز. حصل ممداني على الجنسية الأميركية في العام 2018 وهو ابن عائلة مثقفين من الشتات الهندي ومسلم واشتراكي ومناهض للرئيس الأميركي دونالد ترامب ويحمل خصوصا على سياسته على صعيد الاقتصاد والهجرة.

وأظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي في أكتوبر/ تشرين الأول أن زهران ممداني سيحصل على 46 إلى 52 % من الأصوات أي بفارق 11 إلى 13% عن كومو. أما كورتيس سليوا فسيحصل على 15 إلى 19% من الأصوات.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)