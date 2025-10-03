بدء التحقيق مع الأسرى التونسيين ضمن أسطول الصمود خلال 72 ساعة

- المحامي أيوب الغدامسي أكد بدء التحقيق مع الأسرى التونسيين من أسطول الصمود بعد 72 ساعة، مع احتمال تأخير ترحيل البعض. الأسرى دخلوا في إضراب عن الطعام بسبب المعاملة غير الإنسانية، والمعركة حالياً قانونية. - الفريق القانوني التونسي يعمل مع فرق دولية لتسريع عودة الأسرى، وطلب عدم التوقيع على وثائق تحتوي اعترافاً ضمنياً بالكيان. التحرك الدبلوماسي التونسي مهم للمطالبة بإرجاع الأسرى. - رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان دعا لرفع شكاوى ضد الاحتلال، مطالباً بإطلاق سراح الأسرى. رئيس نقابة الصحافيين أكد على الضغط الدبلوماسي والشعبي، مع تنظيم مسيرة لدعم الأسطول.

أكد المحامي أيوب الغدامسي، عضو الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي الذي كان متجهاً إلى غزة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الجمعة، أن التحقيق مع الأسرى التونسيين الذين كانوا على متن الأسطول سينطلق بعد 72 ساعة، موضحاً أنه سيتم عرضهم بعد ذلك على قاضي التحقيق الإسرائيلي الذي سيقرر ترحيلهم.

وأضاف أنه قد يتم تأخير ترحيل البعض للتشفي، ولتصفية بعض الحسابات، مؤكداً أن الترحيل سيكون على الأرجح براً وعبر مصر. وبين أن جل الأسرى التونسيين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ اعتقالهم، مؤكداً أن بقية الأسرى الأجانب والعرب "لم يقدم لهم أي طعام أو ماء من قبل الكيان الصهيوني منذ أسرهم على السفن". وتابع المتحدث أن "معنويات جل المشاركين مرتفعة رغم أن المعاملة غير إنسانية، ولا تليق إلا بالكيان"، ولم يستبعد إمكانية الاعتداء على بعضهم، مشيراً إلى أن المعركة حالياً قانونية وهي معركة إجراءات.

وأضاف أن الأسطول حقق أهدافه، وتم كسر الحصار، مبيناً أن الفريق القانوني التونسي يتكون من نحو 40 محامياً، وأن هناك فرقاً قانونية في إيطاليا وإسبانيا، وفي عدة دول وجلها بصدد العمل على التسريع بعودة الأسرى، مؤكداً أنه "تم عرض 3 وثائق على المعتقلين، وقد طلبوا كفريق دفاع قانوني عدم الإمضاء على اثنتين منهما لأنهما تتضمنان اعترافاً ضمنياً بالكيان وبدخول منطقته وقد لا تخلو من تتبعات وعقوبات سجنية، أما الوثيقة الثالثة فهي الموافقة على الترحيل والتي يمكن توقيعها لأن لا تتبعات جزائية ستترتب عنها". وأشار إلى أنه طلب من الأسرى إما عدم التوقيع وإما التوقيع على الورقة الثالثة وهذا القرار يرجع إليهم، مبيناً أن المهمة كانت صعبة ودقيقة، وأن هناك اتصالات مكثفة بالمحامين الموجودين هناك.

إلى ذلك، قال الغدامسي، في مؤتمر صحافي انتظم اليوم وخصص لإعلان وضعية الأسرى وآخر المستجدات، أنهم "سيتقدمون بقضية دولية ضد الكيان، وأن القضاء الدولي سينصف المشاركين ضمن أسطول الصمود العالمي"، مبيناً أن لديهم ثقة في الأحكام التي ستصدر والتي ستدين الكيان لأن ما قام به جريمة وقرصنة للسفن"، داعياً الدبلوماسية التونسية إلى التحرك والتسريع في المطالبة بإرجاع الأسرى في أقرب وقت.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، في كلمة له، إن القضاء التونسي مختص في النظر في مثل هذه الجرائم اللإنسانية، وأنهم بوصفهم رابطة سيرفعون شكاية لأن هناك مجموعة تونسيين جرى اعتقالهم وقرصنة سفنهم، مؤكداً أن على القضاء التعهد بهذه الشكاية. ولفت إلى أن الرابطة "سبق أن رفعت عدة شكايات ضد الاحتلال الصهيوني لأنه يرتكب جرائم ضد الإنسانية، وما يقوم به يخالف القوانين الدولية". وقال الطريفي: "نحن لا نطالب بتسريع الترحيل، بل بإطلاق سراح الأسرى على الأراضي الفلسطينية والسماح لهم بدخولها وهذا من حقهم".

وقال رئيس النقابة التونسية للصحافيين، زياد دبار في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المطلوب مزيد من الضغط دبلوماسياً وشعبياً لإطلاق سراح الأسرى، مؤكداً أن مسيرة وطنية حاشدة ستنطلق غداً في تونس للتذكير بجرائم المحتل في غزة ولدعم أسطول الصمود، مضيفاً أنه تم احتجاز 30 تونسياً من بينهم 5 صحافيين. وأكد دبار أن النقابة وبالتنسيق مع شركائها الدوليين ستتقدم بدورها بشكاية دولية في اختطاف صحافيين تونسيين من قبل سلطات الاحتلال، وستدعو إلى محاسبة من اعتدى عليهم.

وأعلنت إسرائيل، الجمعة، ترحيل 4 إيطاليين، ضمن بدء ترحيل مئات الناشطين الذين اختطفتهم خلال عدوانها على أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إنه تم ترحيل 4 مواطنين إيطاليين، وإن البقية قيد الترحيل. وخلال الـ48 ساعة الماضية، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي في أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.