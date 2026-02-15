بدء التحضيرات لاختيار ممثلي الرقة في مجلس الشعب السوري

- أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري عن تشكيل لجنتين فرعيتين في الرقة والطبقة لاختيار ممثلين للبرلمان، بعد استثناء هذه المناطق من الانتخابات المباشرة لأسباب أمنية، حيث كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. - استُعيدت محافظة الرقة من قوات سوريا الديمقراطية، وعادت مؤسسات الدولة للعمل فيها، بعد أن كانت تحت سيطرة "داعش" حتى 2017، حيث دُمرت أجزاء كبيرة منها خلال المعارك. - في الانتخابات الأخيرة، تنافس 1578 مرشحاً على 50 دائرة انتخابية، حيث تم انتخاب ثلثي الأعضاء، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث لضمان التمثيل العادل.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأحد، قائمة أولية للجنتين فرعيتين في دائرتي الرقة والطبقة، مكلفتين باختيار أعضاء يمثلون المنطقتين في البرلمان القادم، الذي انتخب أعضاؤه بطريقة غير مباشرة من هيئات ناخبة، بسبب تعذر إجراء انتخابات شعبية مباشرة.

وضمت كل لجنة ثلاثة أعضاء، مهمتهم انتخاب ثلاثة أعضاء لدائرة الرقة وعضوٍ لدائرة الطبقة من بين المترشحين. وكانت اللجنة العليا استثنت الدائرتين من العملية الانتخابية التي جرت في عموم البلاد في أكتوبر، كما استثنت محافظة الحسكة وجانباً من ريف دير الزور لأسباب أمنية، حيث كانت هذه المناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قبل أن تدخلها أجهزة الدولة في يناير الفائت. كما استثنت محافظة السويداء جنوب سورية بسبب خروجها عن سيطرة الدولة منذ تموز العام الفائت.

وتضم محافظة الرقة ثلاث دوائر انتخابية، وجرى انتخاب ممثلين عن دائرة تل أبيض في أواخر شهر تشرين الأول الماضي. وظل الجزء الأكبر من محافظة الرقة تحت سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" نحو ثماني سنوات متواصلة. وانتزعت هذه القوات، ذات الصبغة الكردية، السيطرة على المحافظة من تنظيم "داعش"، الذي لم يخرج منها في عام 2017 إلا بعد تدمير أغلب أحياء مدينة الرقة، مركز المحافظة، بطائرات التحالف الدولي، ومقتل آلاف الأشخاص تحت ركام منازلهم.

وعادت مؤسسات الدولة للعمل مجدداً في محافظة الرقة الشهر الفائت بعد استعادتها من قوات سورية الديمقراطية التي أهملت الجانب الخدمي، وفجرت جسرين على نهر الفرات، هما الأكثر أهمية في المحافظة، قبيل انسحابها بأيام.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت في أكتوبر الفائت نتائج العملية الانتخابية، التي تنافس فيها 1578 مرشحاً شكلت النساء 14% منهم، موزعين على خمسين دائرة انتخابية، فحصلت محافظة حلب على 32 مقعداً، وريف دمشق على 12 مقعداً، وحمص على 12 مقعداً، وحماة على 12 مقعداً، واللاذقية على 7 مقاعد، وطرطوس على 5 مقاعد، ودير الزور على 10 مقاعد، ودرعا على 6 مقاعد، وإدلب على 12 مقعداً، والقنيطرة على 3 مقاعد. وانتخبت لجانٌ فرعيةٌ ناخبة ثلثي الأعضاء، بينما "يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة"، وفق ما جاء في الإعلان الدستوري المؤقت الناظم للحياة السياسية في البلاد.