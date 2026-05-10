بدء الاقتراع المباشر في جنوب غرب الصومال لأول مرة منذ 60 عاماً

انطلقت، صباح اليوم الأحد، انتخابات المجالس المحلية والنيابية في عدد من مديريات ولاية جنوب غرب الصومال، ضمن مسار الانتخابات المباشرة القائم على نظام "شخص واحد، صوت واحد"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 57 عاماً.

وتوجه سكان الولاية إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تُجرى داخل 13 مديرية، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بصورة آمنة ومنظمة، بعد استكمال الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بها.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، عبد الكريم أحمد حسن، الانطلاق الرسمي لانتخابات المجالس المحلية والنيابية في الولاية، مؤكداً أن هذه الانتخابات تمثل محطة مهمة في تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ النظام الديمقراطي في البلاد.

وبحسب بيانات اللجنة، يشارك في انتخابات مجلس النواب 15 حزباً سياسياً، بعدد إجمالي يبلغ 394 مرشحاً، بينهم 322 رجلاً و72 امرأة، كما يشارك 18 حزباً سياسياً في انتخابات المجالس المحلية، التي تُجرى في 13 مديرية، ويتنافس فيها 1,297 مرشحاً، بينهم 1,022 رجلاً و275 امرأة.

وأكدت اللجنة أن إجراءات تسجيل المرشحين والتحقق من أهليتهم نُفذت وفقاً لقانون الانتخابات الوطنية واللوائح التنظيمية المعتمدة، داعيةً الأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام والشعب الصومالي إلى الحفاظ على الشفافية والأمن وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الانتخابات ضمن جهود الحكومة الفيدرالية في الصومال لتوسيع نطاق الانتخابات المباشرة على مستوى الولايات والإدارات المحلية، بعد عقود من الاعتماد على نظام الانتخاب غير المباشر لاختيار المسؤولين المحليين.