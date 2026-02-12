بدء أول انتخابات في بنغلادش منذ إطاحة الشيخة حسينة

- بدأ الناخبون في بنغلادش التصويت في أول انتخابات منذ إطاحة الشيخة حسينة عام 2024، حيث يتنافس أكثر من 2000 مرشح على 300 مقعد في مجلس الأمة، وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة الجيش والشرطة. - تتزامن الانتخابات مع استفتاء على إصلاحات دستورية تشمل إنشاء حكومة انتقالية محايدة، وإعادة هيكلة البرلمان، وزيادة تمثيل المرأة، وتعزيز استقلال القضاء. - وصف محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة، الانتخابات بأنها تعبير عن الصحوة العامة ضد الظلم والحرمان، مشيراً إلى أنها محطة مفصلية في التحول السياسي لبنغلادش.

بدأ الناخبون في بنغلادش الإدلاء بأصواتهم، اليوم الخميس، في أول انتخابات تُجرى منذ إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في 2024، إثر موجة احتجاجات شهدتها البلاد وتسببت في اضطرابات استمرت شهوراً. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 128 مليوناً، فيما يتنافس أكثر من 2000 مرشح، بينهم مستقلون كثيرون، على 300 مقعد في مجلس الأمة.

وستغلق مراكز التصويت أبوابها في الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي، على أن يبدأ فرز الأصوات بعد ذلك بوقت قصير. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية قرابة منتصف الليل، ومن المرجح أن تتضح النتائج النهائية بحلول صباح غدٍ الجمعة، وفقاً لمسؤولي لجنة الانتخابات. ويؤازر أكثر من 100 ألف جندي من الجيش والبحرية والقوات الجوية ما يقرب من 200 ألف شرطي في الحفاظ على الأمن والنظام يوم الانتخابات.

وبالتوازي، ستشهد بنغلادش استفتاء على مجموعة من الإصلاحات الدستورية، بما في ذلك إنشاء حكومة انتقالية محايدة لفترات الانتخابات، وإعادة هيكلة البرلمان ليصبح هيئة تشريعية من مجلسين، وزيادة تمثيل المرأة، وتعزيز استقلال القضاء، وفرض حد أقصى لولاية رئيس الوزراء بفترتين.

وقال محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل ورئيس الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد إطاحة الشيخة حسينة، إن "هذه الانتخابات ليست مجرد تصويت تقليدي آخر"، معتبراً أن "الصحوة العامة التي شهدتها بنغلادش ضد الغضب طويل الأمد وعدم المساواة والحرمان والظلم تعبر عن نفسها دستورياً في هذه الانتخابات".

وتشكل الانتخابات الحالية محطة مفصلية في مسار التحول السياسي في بنغلادش، الدولة الواقعة في جنوبي آسيا والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 170 مليون نسمة، وتعد من أكثر بلدان العالم كثافة سكانية. وخلال فترة حكم الشيخة حسينة عبر حزب "رابطة عوامي"، تصاعدت الاتهامات من المعارضة ومنظمات حقوقية بتضييق المجال السياسي وتقويض استقلال المؤسسات، قبل أن تطيح بها موجة احتجاجات واسعة عام 2024، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، إضافة إلى اتهامات بالفساد والاستئثار بالسلطة.

(فرانس برس، العربي الجديد)