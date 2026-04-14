بدء أول اجتماع لبناني إسرائيلي في واشنطن تحضيراً للمفاوضات المباشرة

- بدأت في واشنطن أول جلسة تحضيرية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بمشاركة مسؤولين من البلدين والولايات المتحدة، بهدف تمهيد الطريق لمفاوضات مباشرة لاحقاً. - الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد على ضرورة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني على الحدود المعترف بها دولياً، معرباً عن أمله في إنهاء معاناة اللبنانيين. - حزب الله يعارض المفاوضات، واصفاً إياها بالعبثية، بينما تهدف المحادثات إلى ضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل واستعادة لبنان سيادته الكاملة.

بدأت مساء اليوم الثلاثاء أول جلسة تحضيرية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو. ويضم الاجتماع الذي من المقرر أن يمهد لمفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب لاحقاً سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى معوض ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر، والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى.

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن الرئيس جوزاف عون التقى رئيس وفد لبنان في اجتماعات الميكانيزم سيمون كرم لمتابعة التطورات ربطاً بالجلسة التحضيرية الأولى للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، كما اتصل بسفيرة لبنان لدى واشنطن قبيل دخولها إلى الاجتماع لتأكيد ضرورة المطالبة بوقف إطلاق النار بهدف بدء التفاوض المباشر.

وفي وقت سابق من اليوم قال عون إن "الحل الوحيد يكمن في أن يعيد الجيش اللبناني انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً ويكون هو بالتالي المسؤول الوحيد عن أمن المنطقة وسلامة سكانها من دون شراكة من أي جهة كانت"، معرباً عن أمله في أن يشكل الاجتماع في واشنطن "بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً". وطالب عون قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) بلعب "دور مهم في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بالتعاون مع الجيش اللبناني".

من جهته، أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أمس الاثنين، رفض المفاوضات التي ستجريها الحكومة اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه المباحثات "عبثية" وتشكل جزءاً من سلسلة تنازلات مجانية لم تحقق للبنان أي مكاسب، بل أدت إلى مزيد من الضغوط والخسائر، داعياً إلى إلغائها واعتماد موقف وطني موحد يفرض على العدو تطبيق الاتفاقات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله، اليوم الثلاثاء: "نتيجة مباشرة لأعمال حزب الله غير المسؤولة، بدأت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية محادثات دبلوماسية مفتوحة ومباشرة ورفيعة المستوى، هي الأولى من نوعها منذ عام 1993، برعاية الولايات المتحدة". ووفقاً للمسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن المحادثات تهدف "إلى ضمان أمن طويل الأمد للحدود الشمالية لإسرائيل ودعم تصميم الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية".

وقالت الناطقة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، أمس الاثنين: "يهدف هذا الحوار بين إسرائيل ولبنان (...) إلى نزع سلاح حزب الله، وطرده من لبنان، وإقامة علاقات سلمية بين بلدينا". وتابعت: "لن نتفاوض على وقف إطلاق النار مع حزب الله الذي يواصل شنّ هجمات على إسرائيل وعلى مدنيينا".