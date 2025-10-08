بحرية الاحتلال تهاجم أسطول الحرية على بعد 120 ميلاً من غزة

- هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي أسطول الحرية في المياه الدولية على بُعد 220 كيلومتراً من غزة، حيث تعرضت ثلاث سفن: غزة صن بيردز، آلاء النجار، أنس الشريف، لهجوم واعتراض غير قانوني. - أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن الهجوم وقع عند الساعة 04:34 فجراً، ونشرت فيديو يظهر محاولة إخفاء الجريمة عبر ضرب كاميرا التصوير بالسلاح. - رغم أن مصير النشطاء لا يزال مجهولاً، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القوارب والركاب آمنون وتم نقلهم إلى ميناء إسرائيلي لترحيلهم فوراً.

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنّ بحرية الاحتلال الإسرائيلي هاجمت سفن أسطول الحرية الذي توجه إلى قطاع غزة في وقت سابق دعماً لأسطول الصمود العالمي. وقالت اللجنة على منصة إكس إنّ "الجيش الإسرائيلي هاجم أسطول الحرية في المياه الدولية على بُعد 120 ميلاً بحرياً (220 كيلومتراً) من غزة".

وأضافت اللجنة أنّ ثلاث سفن تحمل الأسماء: غزة صن بيردز، آلاء النجار، أنس الشريف، "تعرّضت لهجوم واعتراض غير قانوني من قبل الجيش الإسرائيلي عند الساعة 04:34 فجراً، على بُعد 220 كيلومتراً من شواطئ غزة". ونشرت اللجنة مقطع فيديو للحظة الهجوم على قارب صن بيردز ومحاولة أحد جنود بحرية الاحتلال إخفاء الجريمة عبر ضرب كاميرا تصوير بالسلاح.

عاجل | نؤكد أن ثلاث سفن – غزة صن بيردز، آلاء النجار، أنس الشريف – قد تعرضت لهجوم واعتراض غير قانوني من قبل الجيش الإسرائيلي عند الساعة 04:34 فجرًا، على بُعد 220 كم من شواطئ غزة

* الفيديو للحظة الهجوم على قارب صن بيردز ومحاولة إخفاء الجريمة عبر ضرب الكاميرا بالسلاح…

وفيما لا يزال مصير النشطاء مجهولاً، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، إنّ "قوارب وركاب أسطول الحرية آمنون، وتم نقلهم إلى ميناء إسرائيلي وسيجري ترحيلهم فوراً".

وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت هيئة الإغاثة الدولية (İHH)، انطلاق أسطول الحرية الدولي بمشاركة أوروبية من موانئ في جزيرة صقلية وإيطاليا دعماً لأسطول الصمود الذي هاجمه الاحتلال الإسرائيلي واعتقل جميع ناشطيه قبل إطلاق سراحهم على دفعات. ويضم أسطول الحرية 11 سفينة، من بينها سفينة الضمير. وتحمل السفن مواد طبية ومساعدات إنسانية وتضم ناشطين وصحافيين وعاملين في المجال الطبي ومتطوعين من مختلف دول العالم.

وكانت إسرائيل قد قرصنت جميع سفن أسطول الصمود العالمي البالغ عددها نحو 40 سفينة، واختطفت مئات النشطاء الذين توجهوا إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها. وأثار الهجوم الإسرائيلي موجة غضب شعبي عالمية، إذ شهدت مدن وعواصم حول العالم، وخاصة أوروبا، تظاهرات حاشدة تنديداً بقرصنة الأسطول الإنساني.