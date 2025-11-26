- أعلنت عمدة واشنطن، ميوريل باوزر، أنها لن تسعى لفترة ولاية رابعة، مشيرة إلى العمل بجانب سكان المدينة كامتياز هائل، وذلك في ظل التدخل الاتحادي من الرئيس السابق دونالد ترامب. - شهدت فترة باوزر الأخيرة اضطرابات كبيرة، حيث وضع ترامب شرطة المدينة تحت السيطرة الفيدرالية وأرسل قوات الحرس الوطني لمكافحة الجريمة، مما وضعها في موقف حرج بين رضا ترامب ومخاوف الناخبين. - أكدت باوزر على العمل مع السكان لاستعادة الثقة في الحكومة وضمان فرص عادلة للجميع في واشنطن العاصمة.

أعلنت عمدة واشنطن، ميوريل باوزر، الثلاثاء، أنها لن تسعى للفوز بفترة ولاية رابعة، مع استمرار التدخل الاتحادي من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة الأميركية.

وأعلنت باوزر قرارها في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفة العمل إلى جانب سكان المدينة بأنه "امتياز هائل".

وشغلت باوزر المنصب ثلاث فترات، كانت آخرها هي الأكثر اضطراباً، عندما أصدر ترامب أمراً طارئاً بوضع شرطة المدينة تحت السيطرة الفيدرالية، وأرسل المئات من قوات الحرس الوطني، فيما وصفتها الإدارة بأنها مهمة تهدف لمكافحة الجريمة.

وأمضت باوزر السنة الماضية في مرحلة حرجة بين الحصول على رضا ترامب والاستجابة لمخاوف للناخبين الذين قالوا إنها كان يجب أن تضغط أكثر فيما يتعلق بإجراءات اتخذها الرئيس.

وقالت باوزر في إعلانها: "لقد عملنا معاً أنا وأنتم على أجندة طموحة لاستعادة الثقة في حكومتنا، وضمان أن جميع سكان واشنطن العاصمة يحصلون على فرصتهم العادلة التي يستحقونها.

(أسوشييتد برس)