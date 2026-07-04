باكستان: 30 قتيلاً وعشرات المصابين بهجوم على معسكر لخفر السواحل

- تعرض معسكر لخفر السواحل في جواني، بلوشستان، لهجوم انتحاري مزدوج نفذه جيش تحرير بلوشستان، مما أدى إلى مقتل 30 من رجال الأمن وتدمير المعسكر بشكل شبه كامل. - الهجوم شمل تفجير حافلة محملة بالمتفجرات على البوابة الرئيسية، تلاه هجوم من عدة جهات، مما أسفر عن إصابة العشرات ومقتل ستة مسلحين. - رئيس وزراء بلوشستان أكد أن الوضع "سيئ للغاية"، مشيراً إلى نجاح العمليات الباكستانية ضد الجماعات المسلحة في أفغانستان، بينما نفت حكومة طالبان هذه الادعاءات.

تعرّض معسكر لخفر السواحل في منطقة جواني بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، لهجوم انتحاري مزدوج مساء الجمعة. وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجوم، مشيراً إلى مقتل أكثر من 30 من رجال الأمن، فيما لم تعلّق الجهات الرسمية حتى الآن على الحادث.

وأكد جيش تحرير بلوشستان أن الهجوم الانتحاري المزدوج على معسكر لخفر السواحل في منطقة جواني، التابعة لمديرية غوادر، دمّر المعسكر بشكل شبه كامل، وأدى إلى مقتل 30 من عناصر قوات الأمن الباكستانية وإصابة عدد آخر. وقال الناطق باسم جيش تحرير بلوشستان، جيا بلوش، في بيان، إن أحد الانتحاريين، ويدعى عطاء الله بلوش، من مسلحي جيش تحرير بلوشستان، نفذ مساء الجمعة هجوماً بحافلة محملة بالمتفجرات استهدفت البوابة الرئيسية للمعسكر، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منه.

وأضاف أن مقاتلين آخرين، لم يحدد عددهم، شنوا بعد الهجوم بالحافلة المفخخة هجوماً على المعسكر من عدة جهات، وقتلوا وأصابوا عدداً من رجال الأمن، مشدداً على أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 30 عنصراً من قوات الأمن وإصابة العشرات. ونشر الجيش تسجيلاً مصوراً يظهر اقتحام الانتحاري المعسكر بحافلته المفخخة، حيث غطت سحب الدخان وألسنة اللهب الموقع عقب الانفجار.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر أمنية، لم تسمّها، أن 20 من رجال الأمن سقطوا بين قتيل وجريح من جراء الهجوم، مقابل مقتل ستة مسلحين. وكان رئيس الوزراء في الحكومة المحلية بإقليم بلوشستان، سرفراز بكتي، قد أكد، الجمعة، في حديث مع وسائل الإعلام المحلية، أن الوضع في بلوشستان "سيئ للغاية"، لكنه أشار إلى أن القوات الأمنية المنظمة تتعامل مع الجماعات المسلحة بحكمة ومهنية، مؤكداً ضرورة القضاء عليها.

وشدد بكتي على أن العمليات الباكستانية داخل أفغانستان تؤتي أكلها، قائلاً: "لقد قضينا على مراكز الجماعات المسلحة وقياداتها، مثل طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشستان، في كابول وجنوب أفغانستان وشرقها"، مشيراً إلى وجود مراكز للانفصاليين البلوش في ولاية قندهار الأفغانية، ومؤكداً أن باكستان ستقضي عليها قريباً إذا لم تقدم حكومة طالبان على اتخاذ إجراءات ضدها. من جهتها، نفت حكومة طالبان هذه الادعاءات أكثر من مرة، مؤكدة أن جميع ضحايا الغارات الجوية الباكستانية هم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. كذلك أكدت الأمم المتحدة أن ضحايا تلك الغارات هم من المدنيين.