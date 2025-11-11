باكستان: 12 قتيلاً على الأقل بانفجار أمام محكمة في إسلام آباد

- انفجار انتحاري أمام محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين، حيث طوقت قوات الأمن المكان وبدأت التحقيقات دون تفاصيل إضافية. - أحبطت قوات الأمن الباكستانية محاولة اختطاف طلاب بكلية عسكرية في إقليم خيبر بختونخوا، حيث قُتل مسلحان وتم محاصرة ثلاثة آخرين داخل مبنى إداري. - الهجوم الانتحاري ألحق أضراراً جسيمة بالمنازل القريبة وأصاب 16 مدنياً، بينما لم يصدر الجيش الباكستاني بياناً رسمياً، لكنه أشار إلى تورط "الخوارج" في العملية.

قُتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، من جراء انفجار وقع أمام محكمة في إسلام آباد، عاصمة باكستان. وقال وزير الداخلية محسن نقوي للصحافيين في موقع الحادث: "عند الساعة 12:39 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، وقع هجوم انتحاري في كشهري"، حيث مبنى المحكمة، مضيفاً: "استشهد حتى الآن 12 شخصاً وجُرح حوالى 27". وأشارت الشرطة الباكستانية إلى أن انفجاراً وقع قرب مبنى المحكمة الإقليمية بالعاصمة، ما دفع فرق الطوارئ إلى التوجه فوراً إلى موقع الحادث.

وأضافت في بيان، أن قوات الأمن طوّقت المكان، وبدأت التحقيقات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الانفجار. من جانبها، ذكرت قناة "سماء" الباكستانية أن التفجير نجم عن سيارة مفخخة قرب مبنى المحكمة، فيما نقلت قناة "جيو" أن الهجوم كان انتحارياً. وجاء هذا في وقت أحبطت قوات الأمن الباكستانية، ليل أمس الاثنين، محاولة من جانب مسلحين من حركة "طالبان باكستان"، لاختطاف طلاب بكلية عسكرية في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، عندما استهدف انتحاري بسيارة مفخخة وخمسة مسلحين آخرين المنشأة، حسب ما أعلنته الشرطة اليوم الثلاثاء.

وبدأ الهجوم مساء الاثنين عندما حاول الانتحاري اقتحام كلية عسكرية في مدينة وانا بإقليم خيبر بختونخوا، بالقرب من الحدود الأفغانية، والتي كانت حتى سنوات قليلة مضت قاعدة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم القاعدة ومسلحين أجانب آخرين. وقال قائد الشرطة المحلية، عالمجير محسود، إن القوات الباكستانية قتلت مسلحين اثنين على الفور مساء الاثنين، فيما تمكن ثلاثة من دخول مجمع الكلية الواسع قبل أن يُحاصروا داخل مبنى إداري.

وأضاف محسود أن "جميع الطلاب والمعلمين والموظفين بخير"، وأن القوات المنتشرة في الكلية منعت منفذي الهجوم من الوصول إلى المبنى الرئيسي للكلية. وقال محسود إن عشرات المنازل القريبة من الكلية تضررت بشدة من جراء التفجير الانتحاري الضخم، الذي أسفر عن إصابة 16 مدنياً على الأقل. وأشار إلى أن بعض الجنود أصيبوا أيضاً من جراء الهجوم وتبادل إطلاق النار الذي تلاه، وأنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بعد انتهاء العملية.

ولم يصدر الجيش الباكستاني أي بيان رسمي حتى الآن بشأن العملية. ومع ذلك، أعلن، في بيان أمس الاثنين، أن الهجوم نفذه "الخوارج"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى أعضاء حركة "طالبان باكستان" المحظورة، والتي تصنفها الولايات المتحدة والأمم المتحدة منظمة إرهابية.

(وكالات، العربي الجديد)