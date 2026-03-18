باكستان وأفغانستان تعلنان وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار قبيل عيد الفطر

- أعلنت باكستان وأفغانستان وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار قبيل عيد الفطر، بهدف تهدئة التوترات المتصاعدة واحتواء تداعيات المواجهات التي خلفت مئات القتلى والجرحى، وذلك بناءً على طلب من السعودية وقطر وتركيا. - باكستان أكدت أن وقف إطلاق النار يستهدف "الإرهابيين وبنيتهم التحتية" في أفغانستان، محذرة من استئناف العمليات في حال وقوع أي هجوم عابر للحدود أو حادث إرهابي داخل باكستان. - السعودية وقطر رحبتا بالهدنة، معتبرتينها خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد وتعزيز الحوار والحلول السلمية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعلنت كل من باكستان وأفغانستان، اليوم الأربعاء، وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين البلدين منذ أسابيع، وذلك قبيل حلول عيد الفطر، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة واحتواء تداعيات المواجهات التي خلّفت مئات القتلى والجرحى، وسط جهود إقليمية للوساطة والدفع نحو خفض التصعيد.

وقالت باكستان إن قرارها وقف الهجمات جاء بناءً على طلب من السعودية وقطر وتركيا، على أن يبدأ اعتباراً من منتصف ليل اليوم ويستمر حتى منتصف ليل الاثنين المقبل. وأوضح وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار أن وقف الهجمات المؤقت يستهدف "الإرهابيين وبنيتهم التحتية الداعمة في أفغانستان"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي "بحسن نية ووفقاً للأعراف الإسلامية". وأكد تارار أن وقف إطلاق النار مشروط، محذراً من أنه في حال وقوع أي هجوم عابر للحدود أو هجوم بطائرات مسيرة أو أي حادث إرهابي داخل باكستان، "سيتم استئناف العمليات على الفور وبكثافة متجددة".

بدورها، أعلنت أفغانستان من جهتها أيضاً وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار قبل عيد الفطر. أما على الصعيد الميداني، فقد بدأت الجرافات في العاصمة الأفغانية كابول بحفر مقبرة استعداداً لجنازة جماعية لضحايا غارة جوية باكستانية استهدفت، وفق مسؤولين أفغان، مستشفى لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتُعد هذه الغارة الأكثر دموية منذ تصاعد الصراع بين الجارتين، الذي دخل أسبوعه الثالث، إذ قدّر مسؤولون أفغان عدد القتلى بـ408 أشخاص، إضافة إلى 265 مصاباً، فيما لم يتسن التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة. من جانبها، نفت باكستان استهداف مستشفى "أوميد" لعلاج الإدمان، مؤكدة أن ضرباتها في كابول وشرقي أفغانستان، الاثنين الماضي، استهدفت منشآت عسكرية.

السعودية وقطر ترحبان

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الهدنة المؤقتة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقالت في بيان لها: "المملكة تثمّن تجاوب الطرفين مع الدعوات الصادرة عن المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة لتطبيق هذه الهدنة، وتؤكد أن تغليب لغة الحوار والحلول السلمية هو السبيل الأمثل لحل الخلافات العالقة". وأضافت: "المملكة تؤكد أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية بلا كلل، وبالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

من جهتها، أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الهدنة المؤقتة بين أفغانستان وباكستان، وعدّت هذه الخطوة "بادرة إيجابية تسهم في خفض التصعيد وتعزيز أجواء التهدئة بين الجانبين". وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، تطلع دولة قطر إلى أن "تمهّد هذه الهدنة المؤقتة الطريق للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بصورة مستدامة، بما يحقن دماء المدنيين ويحقق الأمن والاستقرار". وثمّنت "تجاوب الطرفين مع الدعوات الصادرة عن قطر والسعودية وتركيا لتطبيق هذه الهدنة"، مؤكدةً أن "تغليب لغة الحوار والحلول السلمية هو السبيل الأمثل لحل الخلافات العالقة".