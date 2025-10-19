- اتفاق وقف إطلاق النار: توصلت باكستان وأفغانستان إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار خلال مفاوضات في الدوحة، بوساطة قطر وتركيا، بهدف ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بعد سلسلة من الهجمات الدموية. - آليات متابعة وتنفيذ: تم الاتفاق على عقد اجتماعات متابعة لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بشكل موثوق، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بين البلدين. - قضايا عالقة: تناولت المفاوضات قضايا مثل الجماعات الإرهابية، الحدود، فتح المعابر، والمراقبة المشتركة للأمن، بالإضافة إلى وضع اللاجئين الأفغان في باكستان.

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الأحد أن باكستان وأفغانستان اتفقتا خلال جولة مفاوضات بالدوحة على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، بعد سلسلة من الغارات الجوية الدموية والهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة. وبحسب البيان توافق الجانبان خلال المفاوضات التي عُقدت بوساطة قطر وتركيا على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القادمة "لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بين البلدين".

وأعربت وزارة الخارجية عن "تطلع دولة قطر

بيان | باكستان وأفغانستان تتفقان خلال جولة مفاوضات بالدوحة على وقف فوري لإطلاق النار#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/1FQ59iVSKT — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 18, 2025

إلى أن تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين، وأن تشكل أساساً متيناً للسلام المستدام في المنطقة". وأمس الأول الجمعة اتهم مسؤول في حركة طالبان باكستان بتنفيذ ضربات على منطقة أفغانية محاذية للحدود بعد ساعات على انتهاء هدنة من 48 ساعة بين البلدين الجارين، ما تسبب بمقتل عشرة مدنيين. وكان البلدان قد توصلا الأربعاء إلى هدنة بعد اشتباكات دامية استمرّت أياماً، قبل أن يعود التوتر الجمعة. وقالت إسلام أباد إن الهدنة ستستمر 48 ساعة، بينما ردت كابول بالقول إن استمرارها يتوقف على عدم خرقها من الجانب الآخر.

وشارك في جولة المفاوضات بالدوحة كل من وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، ومدير الاستخبارات عاصم ملك، فيما شارك من الجانب الأفغاني وفد برئاسة وزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ورئيس الاستخبارات العامة عبد الحق وثيق، ونائب وزير الداخلية الأفغاني حاجي نجيب.

وبحثت الجولة وفق مصادر دبلوماسية، التوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين، الذي انتهى مساء الجمعة الماضية، والاتفاق على اتفاق إطار لحل القضايا العالقة بينهما، وأبرزها ما تقول عنه إسلام أباد "الجماعات الإرهابية"، التي تستهدف الأراضي الباكستانية من أفغانستان. كما بحثت جولة المفاوضات قضايا الحدود وفتح المعابر الحدودية والمراقبة المشتركة للأمن، واللاجئين الأفغان في باكستان.

وبدأت المواجهات بين باكستان وحركة طالبان الأسبوع الماضي عقب انفجارات شهدتها العاصمة الأفغانية حمّلت سلطات طالبان إسلام أباد المسؤولية عنها. ورداً على ذلك، شنّت قوات طالبان الأفغانية هجوماً قرب الحدود، ما دفع باكستان إلى التعهّد بردّ قوي. وأوقعت المواجهات عشرات القتلى، بينهم مسلّحون ومدنيون.