باكستان وأفغانستان تتفقان على مناقشة حل شامل لنزاعهما

- اتفقت باكستان وأفغانستان على تحديد القضايا الأساسية ومناقشة خطة شاملة لحلها خلال محادثات استمرت 7 أيام في أورومتشي، برعاية الصين، مع الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتجنب التصعيد. - شهدت العلاقات بين البلدين توترات متزايدة، حيث تبادلت باكستان وأفغانستان الهجمات على طول الحدود، مما دفعهما لإجراء محادثات في الصين لوقف الاشتباكات. - تؤكد الصين على أهمية العلاقات الودية بين باكستان وأفغانستان للسلام والاستقرار في جنوب آسيا، وتلتزم بتوفير منصة للحوار وتحسين العلاقات بين البلدين.

أعلنت الصين الأربعاء، عن اتفاق بين باكستان وأفغانستان على تحديد القضايا الأساسية ومناقشة حل شامل لها. وقالت متحدثة وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحافي بالعاصمة بكين، إن مسؤولي الخارجية والدفاع والأمن من البلدين أجروا محادثات استمرت 7 أيام في مدينة أورومتشي، عاصمة إقليم شينغ يانغ الأيغوري ذاتي الحكم.

وأوضحت ماو أن الجانبين حددا خلال المحادثات القضايا الأساسية والأولوية التي تقف وراء النزاع، واتفقا على مناقشة خطة شاملة لمعالجتها، إلى جانب مواصلة التواصل والحوار. وأضافت أن البلدين تعهدا بالالتزام بمبادئ وروح ميثاق الأمم المتحدة، وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر أو تعقيد الأوضاع.

وأشارت إلى أن الصين ترى أن الحفاظ على العلاقات الودية بين الدولتين الجارتين المسلمتين، يحمل أهمية لشعبيهما وللسلام والاستقرار في جنوب آسيا. وأكدت أن بكين ستواصل توفير منصة للحوار والقيام بدور بناء لتحسين العلاقات بين إسلام أباد وكابل.

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، استهدفت باكستان 7 نقاط على طول الحدود مع أفغانستان، وصفتها بأنها "معسكرات إرهابية"، ردا على هجمات داخل أراضيها قالت إن حركة طالبان الباكستانية تقف وراءها. وردت الحكومة الأفغانية في 26 فبراير بشن هجمات على منشآت عسكرية باكستانية على طول الحدود، ثم قامت باكستان بالرد على هذه الهجمات باستهداف بعض المواقع في كابول والمناطق الحدودية.

وذكرت باكستان، الخميس، أنها تجري محادثات في الصين مع أفغانستان لوقف الاشتباكات، فيما أكدت كابول إرسال وفد إلى تلك المحادثات. وشهدت باكستان وأفغانستان توترا مماثلا في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، واجتمع الطرفان خلال الشهر التالي في إسطنبول لمناقشة تفاصيل وقف إطلاق النار، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن نتائج وتم تعليقها. وتقول إسلام أباد إن حركة طالبان باكستان تتمركز في أفغانستان وتنسق هجماتها من هناك، بينما تنفي الحكومة الأفغانية هذه الادعاءات.

