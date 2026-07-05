باكستان: مقتل 3 فتيات وإصابة 4 من عائلة واحدة في هجوم بمسيّرة

- في هجوم يُشتبه في تنفيذه بطائرة مسيرة، قُتلت ثلاث فتيات وأُصيب أربعة أفراد من العائلة نفسها في جنوب وزيرستان السفلى، مما أثار قلق السكان المحليين بشأن الأمن المتدهور في المنطقة. - شهدت منطقة برمال حوادث مماثلة في الفترة الأخيرة، حيث أوقعت الطائرات المسيرة العديد من الضحايا، مما زاد من مشاعر الخوف وانعدام الأمن بين السكان. - تزايدت أعمال العنف في جنوب وزيرستان السفلى خلال العام ونصف الماضيين، مع مطالبات متكررة من السكان للسلطات باتخاذ إجراءات فعالة لاستعادة الأمن والنظام.

قُتلت ثلاث فتيات وأُصيب أربعة أفراد آخرون من العائلة نفسها، فجر اليوم الأحد، في هجوم يُشتبه في تنفيذه بطائرة مسيرة رباعية المراوح في منطقة جنوب وزيرستان السفلى بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، وفق ما أفادت به صحيفة "دون" الباكستانية نقلاً عن مصادر محلية. وقالت المصادر إن ذخائر يُشتبه في إسقاطها من طائرة مسيرة استهدفت منزلاً في منطقة نرغسي التابعة لناحية برمال، موضحة أن المنزل يعود إلى أحد أفراد قبيلة دينور. وأشارت إلى أن القتيلات ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و15 عاماً، فيما أصيب امرأة وثلاثة فتيان بجروح متفاوتة.

وسارع الأهالي إلى مكان الحادث، حيث باشروا عمليات الإنقاذ قبل نقل المصابين إلى مستشفى منطقة وانا لتلقي العلاج. وأكدت مصادر طبية للصحيفة أن المصابين يتلقون الرعاية اللازمة، فيما يواصل الطاقم الطبي متابعة أوضاعهم الصحية. ولم تصدر السلطات المختصة أي بيان رسمي بشأن الحادث حتى الآن، كما لم تؤكد طبيعة الواقعة أو أسبابها أو الجهة المسؤولة عنها.

وبحسب مصادر محلية، فقد شهدت عدة مناطق في ناحية برمال خلال الفترة الماضية حوادث مماثلة يُشتبه في تنفيذها بواسطة طائرات مسيرة رباعية المراوح، من بينها أعظم ورسك وغلدونة غنداي وكرمزي وستاف وكلوتاي. ويقول سكان محليون إن هذه الحوادث أوقعت العديد من الضحايا على مر السنوات، وأسهمت في تصاعد مشاعر الخوف وانعدام الأمن بين سكان المنطقة.

وأضافوا أن الوضع الأمني في جنوب وزيرستان السفلى شهد تدهوراً خلال العام ونصف العام الماضيين، مع تزايد أعمال العنف، بما في ذلك التفجيرات، وعمليات الاغتيال، وعمليات الخطف مقابل الفدية، والابتزاز، والهجمات التي تستهدف الشرطة وقوات الأمن. وأشار السكان إلى أنهم طالبوا السلطات مراراً باتخاذ إجراءات فعالة لاستعادة الأمن والنظام وضمان حماية المدنيين.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من مقتل امرأة وإصابة ستة من أفراد عائلتها في هجوم آخر يُشتبه في تنفيذه بطائرة مسيرة في قرية باستوانا التابعة لمنطقة حسن خيل الجبلية، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب مدينة بيشاور. وفي حادث منفصل، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب عشرة آخرون في منطقة باجور، في واقعة ترجح الشرطة أنها ناجمة عن إسقاط قنبلة بواسطة طائرة مسيرة رباعية المراوح على أحد المنازل. كما قُتل طفل وأصيبت امرأة الأسبوع الماضي في هجوم مماثل يُشتبه في تنفيذه بطائرة مسيرة في ناحية وار ماموند بمنطقة باجور، وفق مصادر في الشرطة.