باكستان مستعدة لإرسال قوات إلى غزة دون المشاركة في نزع سلاح "حماس"

- التزام باكستان بالسلام الإقليمي: أكد وزير الخارجية الباكستاني استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ السلام إلى غزة، مع عدم المساهمة في نزع سلاح "حماس"، ودعم الجهود السعودية لحل الأزمة اليمنية عبر الحوار. - زيارة رئيس الإمارات وتأثيرها: زيارة الشيخ محمد بن زايد لباكستان أثارت جدلاً، حيث ناقش تمديد ديون إماراتية واستثمارات، بينما أُثيرت اتهامات بدعم الإمارات للانفصاليين البلوش. - توجهات باكستان الإقليمية: باكستان قد تتدخل في صراعات إقليمية مثل غزة واليمن، مع دعم الموقف السعودي، بينما تظل سياساتها تجاه ليبيا والسودان غير واضحة.

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن بلاده مستعدة لإرسال قواتها إلى غزة ضمن قوات حفظ السلام، لكنها لا تساهم في نزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس". وفيما قالت الخارجية الباكستانية، في بيان، إن باكستان تدعم جهود المملكة العربية السعودية ورؤيتها التي تهدف إلى حل القضية اليمنية، دعت الفرقاء في اليمن إلى حل المشكلات عبر الحوار.

وقال محمد إسحاق دار، وهو نائب رئيس الوزراء، في مؤتمر صحافي عقده في إسلام آباد مساء أمس السبت، إن بلاده مستعدة لإرسال قواتها إلى غزة ضمن قوات حفظ السلام، على أن تقتصر مهمة تلك القوات على الحفاظ على الأمن. وأكد دار أن قوات باكستان لا تساهم في نزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لكنه لم يتحدث عن كيفية المساهمة في جهود السلام، وتجنب الإدلاء بتفاصيل أكثر حول القضية.

وحول زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لباكستان، قال وزير الخارجية الباكستاني إن تلك الزيارة كانت ناجحة جدًا، وقد ناقش رئيس الوزراء مع الرئيس الإماراتي ملفات مهمة، موضحًا أن لدولة الإمارات أربعة مليارات دين مع باكستان، وأن دولة الإمارات مستعدة لتمديد فترة نصف ذلك الدين (مليارين)، بينما النصف الثاني مستعدة لشراء أسهم في الشركات الباكستانية.

ويُذكر أن الشيخ محمد بن زايد زار باكستان قبل يومين، ومع أن باكستان كانت قد أعدت لاستقبال رئيس الإمارات واعتبرت تلك الزيارة مهمة للغاية، تحدثت وسائل الإعلام بعد الزيارة عن أن رئيس الإمارات جاء فقط للصيد، فيما شنّ المقربون من المؤسسة العسكرية الباكستانية حملة على الإمارات مباشرة بعد انتهاء الزيارة.

كذلك اتهم حسن خان، أحد المقربين من المؤسسة العسكرية، في تسجيل على قناته على "يوتيوب"، الإمارات بدعم الانفصاليين البلوش ولعب دور الوساطة بين الهند والجماعات المسلحة في باكستان دون أن يدلي بدلائل على هذه الاتهامات، مضيفاً أن إسلام آباد أرسلت رسالة مهمة إلى الإمارات، مفادها أن لديها خيارات للرد.

وفي المقابل، قال الإعلامي الباكستاني المعارض للمؤسسة العسكرية عمران رياض خان، في تسجيل على "يوتيوب"، إن زيارة رئيس الإمارات شكلت صدمة لباكستان، إذ طلب إعادة كل تلك الديون بحلول يناير/ كانون الثاني القادم، وأن دولته لن تمدّد فترتها، كذلك كانت لديه رسالة واضحة إلى إسلام أباد بخصوص اليمن ودول أخرى، قد تكون ليبيا والسودان، بحسب تعبيره.

في الأثناء، أصدرت الخارجية الباكستانية بيانًا، مساء أمس السبت، أكدت فيه أن باكستان تدعم الرؤية والسياسة السعودية في اليمن، وأنها تدعو جميع الفرقاء في اليمن إلى التزام الأصول التي وُضعت للمضي قدمًا، محذرة من تخطي تلك الأصول والقيام بأي عمل يعارض جهود الأمن في اليمن.

ويرى كثير من المراقبين في باكستان أن القوات الباكستانية بصدد التدخل في الصراعات الإقليمية، مثل إرسال قوات إلى غزة واليمن من أجل تأييد الموقف السعودي مع الوقوف إلى جانب حفتر في ليبيا. أما السودان، فلا يُعرف حتى الآن ما الذي ستقوم به باكستان حياله، غير أن الإعلاميين المقربين من المؤسسة العسكرية يضعون هذه الملفات الثلاثة في خانة واحدة، ويشيرون إلى أن باكستان بصدد تغيير سياساتها إزاءها.