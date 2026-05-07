باكستان "متفائلة" بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

- باكستان متفائلة بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق قريب، وتدعم حل التوتر بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية، مع متابعة مستمرة للمسار القائم بين الطرفين. - الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق مؤقت لوقف الحرب، مع التركيز على استقرار الملاحة في مضيق هرمز، وتعملان على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الصراع رسمياً. - إيران تدرس مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب، وستنقل ردها إلى باكستان بعد بلورة موقفها، بينما أعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق قريب.

أعربت باكستان عن تفاؤلها بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق خلال وقت قريب، مؤكدة دعمها لحل التوتر بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية. وقال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن إسلام أباد تتابع من كثب المسار القائم بين الطرفين.

وأوضح أندرابي أنّ بلاده "متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتتوقع حدوث ذلك في القريب العاجل"، مضيفاً أنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كانت مسودة الاتفاق ستكون في صفحة واحدة أم أكثر. وأكد أن باكستان تدعم حل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف أعرب عن أمله في أن يتحول "الزخم الحالي" إلى اتفاق دائم يحقق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة وخارجها.

كما قال شهباز شريف، في تصريحات بثت عبر التلفزيون اليوم الخميس، إنّ إسلام أباد لا تزال في "تواصل مستمر مع إيران والولايات المتحدة ليل نهار لوقف الحرب وتمديد وقف إطلاق النار".

رصد الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة لإنهاء الحرب

وقالت مصادر ومسؤولون لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافاً تظل من دون حل. وذكرت المصادر والمسؤولون أن البلدين يعملان في المقابل على التوصل إلى ترتيب مؤقت يمنع عودة الصراع ويحقق استقرار الملاحة عبر مضيق هرمز. وقال مسؤول باكستاني مشارك في جهود الوساطة بين الجانبين لـ"رويترز" "أولويتنا هي أن يعلنوا إنهاءً دائماً للحرب، ويمكن بحث بقية القضايا بمجرد عودتهم إلى المحادثات المباشرة".

وأشارت المصادر والمسؤولون إلى أن إطار العمل المقترح سينفذ على ثلاث مراحل، هي إنهاء الحرب رسمياً، وحل أزمة مضيق هرمز، وفتح نافذة مدتها 30 يوماً للتفاوض على اتفاق أوسع. وذكر مصدر باكستاني وآخر مطلع على جهود الوساطة للوكالة أنّ الطرفين يقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة من شأنها أن تنهي الصراع رسمياً. وأمس الأربعاء، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هويتهم أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء حالة الحرب بين الجانبين. ولاحقاً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، متوقعاً التوصل إلى نتيجة خلال أسبوع.

وأضاف ترامب في حديث للصحافيين في المكتب البيضاوي، الأربعاء "هم يريدون إبرام صفقة بشدة، وسنرى إمكانية تحقيق ذلك. لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية، الأمر بسيط نوعاً ما". وفي المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوسيلة إعلام محلية، الأربعاء، أنّ إيران تدرس مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب في المنطقة. ونقلت وكالة "إسنا" عن بقائي قوله إن "الخطة والمقترح الأميركي لا يزالان قيد المراجعة من قبل إيران"، مضيفاً أن طهران ستنقل ردها إلى باكستان التي تقود الوساطة بين الطرفين، بعد أن "تستكمل بلورة موقفها".

(الأناضول، العربي الجديد)