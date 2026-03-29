- استضافت إسلام أباد اجتماعًا رباعيًا بين باكستان وتركيا والسعودية ومصر لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، مع ترحيب باكستان بثقة إيران والولايات المتحدة في جهود الوساطة. - ناقش الاجتماع سبل إنهاء الحرب وتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع التركيز على الهجمات الإيرانية على السعودية، وأجرى وزير الخارجية الباكستاني لقاءات لتعزيز العلاقات الثنائية. - أكدت الخارجية الباكستانية أهمية الاجتماع وتعقيد الوضع الإقليمي، معربة عن أملها في تحقيق نتائج إيجابية، وتواجه باكستان ضغوطًا للوقوف بجانب السعودية.

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، اتجهت الأنظار إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث عُقد اجتماع رباعي ضم باكستان وتركيا والسعودية ومصر، لبحث سبل خفض التصعيد وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأحد، إن باكستان ترحب بثقة كل من إيران والولايات المتحدة بها لتسهيل المحادثات بينهما. وأضاف أن الدول الأربع ناقشت سبلاً ممكنة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط على نحو مبكر ودائم، خلال محادثات مشتركة عُقدت في إسلام أباد، بهدف خفض التصعيد في الحرب الأميركية الإيرانية. وأوضح دار أن جميع الأطراف عبّرت عن ثقتها بجهود الوساطة الباكستانية، مشيراً إلى أن الصين تدعم بشكل كامل مبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام أباد.

وأكد أنه جرى إطلاع الوزراء والوفود المشاركة على تفاصيل المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة، إلى جانب بحث السبل الممكنة لإنهاء الحرب في المنطقة بشكل قريب ومستدام. وبدأ الاجتماع بعد وصول وزير الخارجية السعودي فرحان بن فيصل، وكان وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والمصري بدر عبد العاطي قد وصلا أمس إلى إسلام أباد.

وقال مصدر مهم في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" إن من أجندة الاجتماع مناقشة ما تعرضت له السعودية من الهجمات الإيرانية، لأن بينها وبين باكستان اتفاقية دفاع مشترك، والرياض مستاءة من دور إسلام أباد حتى الآن.

واجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار لقاءات منفصلة مع كل من وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية المصري قبل انطلاق الاجتماع الرباعي، وناقش معهما أبعاد الاجتماع وأجندته، علاوة على التباحث بشأن سبل تعزيز علاقات بلاده بتركيا ومصر، مؤكداً أن باكستان مستعدة لبذل كل ما يمكن بذله لإبعاد التوتر عن المنطقة وتهدئة الأوضاع؛ لأن ما يجري ليس في صالح المنطقة.

كما أكدت الخارجية أن الاجتماع لا شك مهم جداً، والوضع معقد للغاية، ولكن نظراً إلى دور باكستان في حل الأزمة وتعاون دول المنطقة، لديها أمل بأن تكون نتائج الاجتماع إيجابية. أيضاً، لفتت الخارجية الباكستانية إلى أن إسحاق دار أجرى، قبل عقد الاجتماع، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني عباس عراقجي، وناقش معه أموراً مهمة تتعلق بالأزمة القائمة في المنطقة.

وفي حين تتحدث المصادر الرسمية في باكستان عن أن أجندة الاجتماع هي مناقشة مساعٍ تهدف إلى تخفيف حدة التوتر القائم في المنطقة، يذكر مصدر مهم في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" أن أجندة الاجتماع تقتصر على نقطتين مهمتين، هما: دور تلك الدول في تخفيف حدة التوتر ووقف إطلاق النار بين جانبي الحرب، ولو بشكل مؤقت. أما النقطة الثانية، وهي الأهم من وجهة نظر باكستان، فهي التباحث بشأن وضع المملكة العربية السعودية وما تواجهه من الهجمات الإيرانية، وما هو دور هذه الدول في منع إيران من تنفيذ الهجمات على السعودية ودول الخليج بشكل عام.

ويذكر المصدر أن هناك ضغوطاً كبيرة على باكستان للوقوف إلى جانب السعودية لوقف استهدافات إيران لها، وذلك بحكم اتفاقية الدفاع المشترك، مشيراً إلى أن باكستان تسعى إلى الالتزام بالحياد، لكن الاتفاقية مع السعودية تتطلب غير ذلك؛ وبالتالي فهي تريد أولاً أن تحصل على اعتماد دول المنطقة قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد، لأن باكستان لا تريد أن تتخذ أي خطوة بشأن الأزمة، خاصة الوقوف مع السعودية في أي رد محتمل، دون التشاور والحصول على اعتماد دول المنطقة. هذا، ويتوقع أن يصدر الاجتماع بياناً مشتركاً حول النتائج.