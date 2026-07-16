باكستان: قتلى وجرحى بهجوم انتحاري على مركز أمني

- تعرض موقع أمني في مدينة بنو شمال غرب باكستان لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة، تلاه اقتحام أربعة انتحاريين للموقع، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع تعزيزات أمنية، وأسفر عن مقتل أربعة من عناصر الأمن. - في وادي سوات، قُتل ثلاثة من عناصر الشرطة في كمين نصبه مسلحون، بينما في إقليم بلوشستان، عُثر على أربعة أفراد أمن أُعدموا رمياً بالرصاص بعد اختطافهم في يونيو. - لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجمات الأخيرة، رغم تبني طالبان الباكستانية هجوماً سابقاً في بلوشستان.

تعرّض موقع أمني لهجوم انتحاري في مدينة بنو إلى الشمال الغربي من باكستان في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ما أوقع قتلى وجرحى. وقال مصدر أمني، لـ"العربي الجديد"، إن موقعاً أمنياً يُسمى ميريان تعرّض لهجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من الموقع.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه عقب الهجوم الانتحاري، دخل أربعة انتحاريين إلى داخل المركز وبدأوا يطلقون النار، موضحاً أن تعزيزات جديدة وصلت إلى المنطقة وبدأت بالاشتباك مع المهاجمين، الذين تحصنوا داخل الموقع. وبحسب المصدر نفسه، فإن المسلحين نصبوا كمائن في الطرق المؤدية إلى الموقع، وقد دارت اشتباكات عنيفة على امتداد تلك الطرق، لافتاً إلى أن الاشتباكات استمرت لساعات حتى وقت متأخر من هذه الليلة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهة التي تبنت مسؤولية الهجوم الانتحاري على مركز ميريان؟ ما هي المناطق الأخرى التي شهدت حوادث أمنية مماثلة في باكستان يوم الأربعاء؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

من جانبه، قال مسؤول أمن منطقة بنو، فرقان بلال، في بيان مقتضب في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن هجوماً بسيارة مفخخة استهدف موقع ميريان وألحق أضراراً جسيماً بالموقع والمباني المجاورة له، مشيراً إلى مقتل أربعة من عناصر الأمن، وأن الأمن لا يزال يحقق في ملابسات ونتائج الهجوم.

كذلك، أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة إثر تعرّضهم لكمين المسلحين في منطقة وادي سوات شمال غربي البلاد أيضاً مساء يوم الأربعاء.

العثور على 4 شرطيين قُتلوا بالرصاص في بلوشستان بعد اختطافهم

في غضون ذلك، أعلنت الداخلية المحلية في حكومة إقليم بلوشستان العثور على أربعة أشخاص أُعدموا رمياً بالرصاص. وقالت الداخلية إنه قد جرى التعرف إلى هوية الأشخاص الذين أُعدموا، وهم: مفتش قوات أمن المطارات الضابط زبير أحمد شهواني، والعريف في إدارة مكافحة الإرهاب سيد خليل الرحمن، والنقيب في الجيش محمد صادق، وشرطي باكستاني، ويُدعى محمد فريد.

وكان هؤلاء، بحسب البيان، قد اختُطِفوا في حادثين مختلفين في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ولم يُعثَر عليهم، رغم أن عناصر الحكومة وأجهزة أمن الدولة قد بذلوا جهوداً حثيثة من أجل الوصول إليهم، إلا أنهم عُثِر عليهم في منطقة شعبان، حيث أُعدِموا رمياً بالرصاص. ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية هذه الأحداث حتى الآن.

وكان مسلحون قد أعدموا في التاسع من يوليو/ تموز الجاري واحداً وعشرين من عناصر الأمن اعتُقِلوا في الثامن من يوليو خلال هجوم على موقع أمني في منطقة زيارت بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. وكانت طالبان الباكستانية قد تبنت مسؤولية ذلك الهجوم.