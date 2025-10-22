باكستان: قتلى في أعمال عنف وغارة جوية تستهدف منزل زعيم قبلي

- شهدت باكستان أعمال عنف مروعة، حيث قُتل عشرة أشخاص وأصيب آخرون، بينهم رجال أمن، في هجمات متفرقة. استهدفت غارة جوية منزل زعيم قبلي في جنوب وزيرستان، مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين، وسط تأكيدات بأن الجيش الباكستاني نفذ الغارة بطائرة مسيّرة. - في شمال وزيرستان، قُتل ستة مدنيين في هجوم مسلح على سيارة، حيث اشتعلت النيران فيها بعد إطلاق نار مكثف، مما أدى إلى تفحم الجثث. - في إقليم بلوشستان، قُتل اثنان من عناصر الشرطة في هجوم شنه مسلحون انفصاليون بلوش على دورية للشرطة.

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب آخرون بجراح، بينهم رجال أمن، في أعمال عنف شهدتها باكستان، اليوم الأربعاء، فيما استهدفت غارة جوية منزل زعيم قبلي. وفي حين قالت السلطات في باكستان إنّ انفجاراً وقع في مقاطعة جنوب وزيرستان داخل منزل زعيم قبلي نجم عن مواد متفجرة، أكدت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" أنّ الانفجار سببه غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة تابعة للجيش الباكستاني.

وقالت الحكومة المحلية، في وزيرستان، في بيان، إنّ انفجاراً وقع في منزل زعيم قبلي يدعى ملك مير حسان، واقع في منطقة لدها بمقاطعة جنوب وزيرستان القبلية، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين. وأكدت الحكومة أنّ السلطات الأمنية تجري تحقيقاً في القضية لمعرفة طبيعة الانفجار وملابسات الحادثة.

وقال أحد أقارب ملك مير حسان، يعيش حالياً في مدينة بيشاور، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوات الجيش منعت سكان المنزل من الحديث مع الناس ووسائل الإعلام، لكننا نؤكد أن التفجير ناجم عن غارة جوية نفذها الجيش الباكستاني، لأنّ سكان المنطقة وأفراد عائلة ملك مير شاهدوا طائرات بدون طيار وهي تحلّق فوق المنزل، ثم رمت إحدى تلك الطائرات قنبلة على المنزل، ما أدى إلى وقوع انفجار في إحدى زواياه".

في غضون ذلك، قُتل ستة مدنيين من جراء هجوم مسلح في مدينة مير علي بمقاطعة شمال وزيرستان، شمال غربي باكستان. وأكدت الشرطة أن سيارة مدنية تعرّضت لهجوم مسلح في منطقة مير، ظهر اليوم الأربعاء. وأوضحت الشرطة أنه "من جراء إطلاق نار مكثف على السيارة، اشتعلت النيران بداخلها، ما أدى إلى قتل ستة أشخاص، تفحمت جثامينهم".

في الأثناء، قُتل اثنان من عناصر الشرطة الباكستانية في منطقة سبي بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. وبحسب بيان للشرطة، فإنّ مسلحين انفصاليين بلوشاً شنوا هجوماً مسلحاً على دورية للشرطة في منطقة سبي، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة.