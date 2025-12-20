باكستان: حكم بسجن عمران خان وزوجته 17 عاماً في قضية فساد

- أصدرت محكمة باكستانية حكماً بالسجن 17 عاماً على عمران خان وزوجته بشرى بيبي في قضية فساد تتعلق بشراء مجوهرات باهظة الثمن بسعر رمزي، بعد 80 جلسة استماع في سجن أديالا. - يواجه خان، المسجون منذ أغسطس 2023، سلسلة من القضايا القانونية تتراوح بين تهم الفساد وإفشاء أسرار الدولة، ويصف حزبه هذه القضايا بأنها ذات دوافع سياسية. - حكمت المحكمة على الزوجين بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة خيانة الأمانة و7 سنوات أخرى بموجب قوانين مكافحة الفساد، مع غرامات مالية كبيرة.

حكمت محكمة باكستانية خاصة، اليوم السبت، على مؤسّس حزب حركة الإنصاف

الباكستانية عمران خان وزوجته بشرى بيبي، بالسجن لمدة 17 عاماً لكل منهما، في قضية فساد تتعلق بالتصرف في هدايا مقدمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية. وأعلن القاضي الخاص المركزي شاه روخ أرجوماند، الحكم بعد إجراء 80 جلسة استماع في سجن أديالا. وتتعلق القضية بالاستحواذ على مجوهرات باهظة الثمن بسعر رمزي.

وتُضاف الإدانة الأحدث إلى سلسلة من المشاكل القانونية التي يواجهها خان (73 عاماً)، المسجون منذ أغسطس/ آب 2023 والذي يواجه عشرات القضايا المرفوعة ضده منذ إقالته من منصبه عام 2022، تتباين من تهم الفساد وحتى إفشاء أسرار الدولة. ونفى خان ارتكاب أي مخالفات في جميع هذه القضايا، التي يصفها حزبه بأنها ذات دوافع سياسية، كما أدينت زوجته، بشرى بيبي، بالرشوة وتقضي عقوبتها في السجن نفسه، لكن لا يسمح لهما برؤية بعضهما البعض باستثناء مثولهما أمام المحكمة، وفقاً لما قاله أنصاره.

وقال محامي عائلة خان رانا مدثر عمر، لوكالة رويترز، "أصدرت المحكمة الحكم دون الاستماع إلى الدفاع، وحكمت على عمران خان وبشرى بيبي بالسجن 17 عاماً مع غرامات باهظة". وأضافت المحكمة أنهما حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، وسبع سنوات أخرى بموجب قوانين مكافحة الفساد، بالإضافة إلى غرامات قدرها 16.4 مليون روبية لكل منهما.

وتتعلق القضية بساعات فاخرة أهداها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى خان خلال زيارات رسمية، وقال ممثلو الادعاء إن خان وزوجته اشترياها لاحقاً من الدولة بسعر مخفض للغاية، في انتهاك لقوانين الهدايا الباكستانية. وهذه القضية منفصلة عن قضية سابقة تتعلق بهدايا الدولة مرتبطة باعتقال خان في أغسطس 2023.

(أسوشييتد برس، رويترز)