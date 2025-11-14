باكستان توقف 4 أشخاص من "خلية أفغانية" على خلفية هجوم إسلام آباد

- أوقفت السلطات الباكستانية أربعة أفراد من خلية إرهابية مرتبطة بحركة طالبان باكستان، متورطين في هجوم انتحاري في إسلام آباد، حيث كانت الخلية تتلقى تعليماتها من قيادتها في أفغانستان. - استهدف الهجوم سيارة شرطة أمام محكمة في العاصمة، مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا، وتبنته حركة طالبان باكستان، وسط تصاعد الهجمات منذ عودة طالبان للسلطة في أفغانستان. - رغم إدانة حكومة طالبان للهجوم، إلا أن التوترات بين باكستان وأفغانستان تتزايد، مع فشل المباحثات لوقف دائم لإطلاق النار.

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، أنها أوقفت أربعة أشخاص من "خلية إرهابية" قيادتها في أفغانستان، على صلة بالهجوم الانتحاري الذي ضرب إسلام آباد الثلاثاء وأسفر عن مقتل 12 شخصاً. وقالت الحكومة الباكستانية على موقع "أكس" إن "أربعة عناصر في حركة طالبان باكستان متورطون في الهجوم"، مضيفةً أن "هذه الخلية كانت تتلقى تعليماتها وتوجيهاتها في كل خطوة من قيادتها الموجودة في أفغانستان".

واستهدف الهجوم سيارة شرطة كانت متوقفة أمام محكمة في العاصمة بعد ظهر الثلاثاء، وتبنّاه في مساء اليوم نفسه فصيل من حركة طالبان الباكستانية. وتشهد باكستان، منذ عودة حركة طالبان للسلطة في أفغانستان صيف العام 2021، تصاعداً في الهجمات. وتتهم إسلام آباد كابول بدعم حركة طالبان باكستان، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وأعربت حكومة طالبان، الثلاثاء، عن "حزنها العميق"، مؤكدة أنها تدين الهجوم بشدّة. ويُخشى أن يؤدي هذا الهجوم إلى استئناف القتال الذي اندلع بين البلدين في أكتوبر/تشرين الأول. واتفقت الدولتان على هدنة، والتقى ممثلون لهما في إسطنبول للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، إلا أن هذه المباحثات باءت بالفشل.

ويوم أمس الخميس، قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، إن أفغانيين نفذا تفجيرين انتحاريين في باكستان هذا الأسبوع، أحدهما في العاصمة إسلام آباد. وذكر في جلسة للبرلمان بثها التلفزيون إنه "جرى التعرف إلى هوية الانتحاريين المتورطين في الهجومين وتبين أنهما أفغانيان"، بحسب قوله. ولم يصدر أي رد من أفغانستان حتى الآن.

(فرانس برس، العربي الجديد)