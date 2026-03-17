- نفى وزير الإعلام الباكستاني استهداف مركز إعادة تأهيل في كابول، مؤكدًا أن الضربات كانت دقيقة واستهدفت بنى تحتية عسكرية وإرهابية فقط، في إطار الحرب على الإرهاب. - أعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن سقوط 400 قتيل و265 جريحًا في الهجوم، بينما طالبت الأمم المتحدة بتحقيق سريع ومستقل في الحادثة لضمان المحاسبة والشفافية. - تتصاعد التوترات بين باكستان وأفغانستان، حيث تتهم إسلام آباد كابول بإيواء مقاتلي طالبان باكستان، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

نفى وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، اليوم الثلاثاء، أن يكون جيش بلده تعمّد استهداف مركز إعادة تأهيل لمدمني المخدّرات في كابول، مشيراً إلى أن اتّهامات سلطات طالبان "لا أساس لها". وكتب تارار، في منشور على إكس، أن باكستان نفّذت ست ضربات "دقيقة ومتعمّدة واحترافية" مساء الاثنين في كابول وولاية ننكرهار الحدودية الشرقية في سياق "الحرب المتواصلة على الإرهاب" التي تشنّها إسلام آباد للتصدّي لهجمات تطاول أراضيها، موضّحاً: "لم يُستهدف أيّ مستشفى أو أيّ مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات أو أيّ منشأة مدنية. وكانت الأهداف بنى تحتية عسكرية وإرهابية، بما فيها مواقع تخزين ذخائر ومعدّات تقنية وغيرها من المنشآت المرتبطة بأنشطة عدائية ضدّ باكستان".

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية شرافت زمان، في مؤتمر صحافي الثلاثاء من الموقع المستهدف، إن "الحصيلة ليست نهائية، إذ تتواصل عمليات البحث، لكن لدينا حوالى 400 شهيد وأكثر من 200 جريح". وخلال الإحاطة الإعلامية، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني عن سقوط 408 قتلى و265 جريحاً. وتعذّر التحقّق من هذه الحصيلة من مصدر مستقلّ في الحال، لكنّ مراسلي وكالة فرانس برس شاهدوا ليلاً 30 جثّة على الأقلّ. وأشارت مصادر طبية إلى خسائر كبيرة جدّاً.

من جهتها، طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بـ"تحقيق سريع ومستقل" بشأن الحادثة. وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، خلال إحاطة إعلامية في جنيف: "لا بدّ من التحقيق في الانفجار المأسوي الذي وقع ليل أمس في مركز إعادة تأهيل لمدمني المخدّرات في كابول، والذي أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من المرضى، بسرعة واستقلالية وشفافية، ولا بدّ من محاسبة المسؤولين عنه تماشياً مع المعايير الدولية"، مشدّداً على ضرورة "تعميم نتائج التحقيق. والضحايا وعائلاتهم مخوّلون الحصول على تعويضات".

وكان الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد قد اتهم باكستان بأنّها "لم تترك أي مجال للحوار والدبلوماسية من أجل حل المشاكل بينها وبين أفغانستان". وقال مجاهد، في حديث له مع وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، إنّ "النهج الذي يتبعه الجيش الباكستاني في إحراق المباني وقتل المدنيين داخل المستشفيات بشكل ممنهج هو تماماً نهج وطريقة تستخدمهما إسرائيل لقتل سكان غزة"، وفق تعبيره. وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية أنّ عدد قتلى الهجوم الذي نفذته باكستان على مستشفى ومركز إعادة تأهيل المدمنين في كابول قد وصل إلى 400 قتيل، بينما عدد الجرحى وصل إلى 250 جريحاً، بعضهم في حالة حرجة.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة طالبان باكستان التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

(فرانس برس، العربي الجديد)