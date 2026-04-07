باكستان تكثف اتصالاتها في مسعى لوقف الحرب

- كثفت باكستان جهودها الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة ووقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث أجرى وزير الخارجية إسحاق دار اتصالات مع نظرائه من اليابان والبرتغال وبريطانيا وكندا لتعزيز الاستقرار الإقليمي. - تلقت باكستان ردًا إيرانيًا من 10 نقاط على مقترح أميركي لوقف الحرب، حيث طالبت إيران بوقف الحرب بشكل كامل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مع إغلاق مضيق هرمز حتى تحقيق ذلك. - حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نوع الاتفاق المطلوب مع إيران، مشددًا على ضرورة ضمان حرية عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز، معتبراً أن المقترح الحالي غير كافٍ.

كثفت باكستان تحركاتها الدبلوماسية على الساحة الدولية، في مسعى لخفض التصعيد في المنطقة ووقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه ومسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان، إن دار أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الياباني توشيميتسو موتيغي، وشدد على أهمية التحرك الفوري لخفض التوتر في المنطقة، مطالبا يابان بالعمل إلى جانب باكستان بهدف الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انزالاقها نحو حالة أمنية سيئة للغاية. ووفق بيان الخارجية، أبدى الوزير الياباني استعداد بلاده للعمل مع باكستان في هذا الطريق.

وفي سياق متصل، أجرى دارأيضا، وفق البيان، مباحثات مماثلة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في البرتغال باولو رانجيل، ووزير الدولة في الحكومة البريطانية هاميش فالكونر، إضافة إلى وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.

وخلص بيان الخارجية الباكستانية إلى أن هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة "تعكس حرص اسلام أباد على لعب دور فاعل وبناء في دعم السلام الإقليمي والدولي، وهي تجدد التزامها بمواصلة جهودها لتحقيق تهدئة مستدامة".

وتسلمت باكستان أمس الاثنين رد إيرانيا مكونا من 10 نقاط على مقترح أميركي لوقف الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط. وقال مصدر في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" إن من أبرز ما تمسكت به إيران في الرد هو وقف الحرب بشكل كامل وليس وقف إطلاق النار، وإنها رفضت فكرة وقف إطلاق النار لأيام. كما طلبت إيران أن يشمل وقف إطلاق النار كل الجبهات، لا سيما لبنان واليمن، رافضا أي فكرة لوقف الحرب على الجمهورية الإسلامية، واستمرارها على لبنان أو اليمن. ووفق المصدر ذاته طلب الرد الإيراني إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، علاوة على أن يكون مضيق هرمز مغلق إلى حين وقف الحرب، وأن تكون إيران جزء من أي حلول للمضيق بعد التوصل إلى وقف الحرب بشكل كامل.

وحدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، نوع الاتفاق الذي يريده مع إيران، ويتمثل في إبرام صفقة وضمان حرية عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز بالتزامن، وذلك في تراجع عن منشور سابق له خيّر فيه إيران بين إبرام صفقة أو فتح مضيق هرمز لتجنب تدمير جسورها ومحطات الطاقة. وقال ترامب إنّ يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للتفاوض مع إيران، موضحاً أن المقترح المقدم لوقف الحرب مهم، لكنه "ليس جيداً بالقدر الكافي". وأكد، في تصريحات على هامش احتفالية عيد الفصح بالبيت الأبيض، أنه لو كان الأمر بيده لاستولى على نفط طهران وأداره مثلما يفعل في فنزويلا.