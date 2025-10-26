باكستان تعلن تسلل مسلحين من أفغانستان لأول مرة منذ وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الباكستاني أن أعدادا كبيرة من المسلحين حاولوا التسلل من الجانب الأفغاني إلى الأراضي الباكستانية، ولكن قواته أفشلت محاولات التسلل وقتلت منهم 25 مسلحا، كما قتل من الجيش خمسة جنود. وقال مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان له مساء اليوم الأحد، إن مقاطعة كرم القبلية، وتحديدا في النقطة الحدودية بين الدولتين التي تسمى نقطة "كاكي"، وكذلك في مقاطعة شمال وزيرستان، وتحديدا في منطقة "سبين وام"، شهدت تسلل مسلحين بأعداد كبيرة عبر الحدود الأفغانية - الباكستانية. وذكر البيان أن قوات الجيش تصدت للمسلحين وأفشلت عمليات التسلل، وخلال المواجهات، قتل 25 من عناصر طالبان الباكستانية التي يسميها الجيش بـ"فتنة الخوارج".

أيضا أعلن الجيش الباكستاني مقتل خمسة من عناصره خلال تلك المواجهات، مشيرا إلى أن تسلل المسلحين من داخل الأراضي الأفغانية إلى الأراضي الباكستانية مستمر، وأن الجيش الباكستاني يتصدى لهم. كما أكد الجيش أن قواته مستعدة للدفاع عن سيادة البلاد وأمن مواطينيها وأنها تلاحق الإرهابيين إلى حين القضاء عليهم بشكل كامل.

من جانبه، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الداخلية محسن نقوي، عن حزنهم الشديد حيال مقتل جنود الجيش، وعن تقديرهم دورَ الجيش وقوات الأمن في التصدي للمسلحين والدفاع عن أرض الوطن وسيادة البلاد وحماية المواطنين.

عقبات في مفاوضات تركيا

وجاء هذا التطور، وهو الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار الموقع بين باكستان وأفغانستان في الدوحة في الـ19 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد يوم واحد من استئناف المفاوضات في تركيا. وفي حين لا تزال المفاوضات مستمرة، ثمة تسريبات تؤكد وجود عقبات خلال المفاوضات بين الوفدين الأفغاني والباكستاني، بينما تحدثت بعض وسائل الإعلام الباكستانية عن تعثر المفاوضات وحذرت من اندلاع الحرب في أي وقت.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن هناك فجوة كبيرة بين مطالب الطرفين، تحديدا ما تريده باكستان من أفغانستان حيال طالبان الباكستانية، مشيرة إلى أن الاستخبارات التركية تعمل على حل العقد الصعبة.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قد أكد في وقت سابق أنه في حالة فشل المفاوضات بين باكستان وأفغانستان، ستكون هناك حرب مفتوحة بينهما. وأكد آصف: "إننا ننتظر رد طالبان الأفغانية، وإذا كانت تريد التوافق وفق شروطنا، فحينها نمضي معها وإلا فلا"، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية في تركيا سيعني "حرباً مفتوحة". وأثارت تصريحات الوزير ردات فعل غاضبة في باكستان وأفغانستان، فيما وصفها البعض بأنها محاولة لمارسة الضغط على حكومة كابول.