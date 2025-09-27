باكستان تعلن الإفراج عن 24 بحاراً باكستانياً اعتقلتهم جماعة الحوثيين

- أُفرج عن 24 بحاراً باكستانياً كانوا محتجزين لدى الحوثيين بعد استهداف سفينتهم بطائرة إسرائيلية بلا طيار قرب ميناء رأس العيسى اليمني، مما أدى إلى حريق سيطر عليه الطاقم لاحقاً. - حاصرت زوارق الحوثيين السفينة واعتقلت طاقمها، وبدأت باكستان مفاوضات دبلوماسية للإفراج عن الطاقم المكون من 27 شخصاً، بمساعدة سفارتيها في السعودية وعمان. - أشادت الخارجية الباكستانية بدور السفارتين في الإفراج عن الطاقم، مؤكدة أن السفينة غادرت المياه اليمنية بأمان وهي في طريقها إلى باكستان.

أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم السبت، الإفراج عن 24 بحاراً باكستانياً كانوا معتقلين لدى جماعة الحوثيين في اليمن بعد استهداف سفينتهم، التي كانت تنقل الغاز المسال، من قبل طائرة بلا طيار إسرائيلية قرب ميناء رأس العيسى اليمني. وقد أدى الاستهداف إلى اندلاع حريق داخل السفينة ما جعل الطاقم أسرى للحوثيين.

وذكر الوزير بعض تفاصيل الحادث قائلاً إن طائرة إسرائيلية بلا طيار استهدفت في 17 الشهر الجاري السفينة التي كانت تنقل الغاز المسال قبالة ميناء رأس العيسى، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، قبل أن يتمكن طاقم السفينة من السيطرة عليها.

وأضاف الوزير أن الزوارق الحوثية حاصرت السفينة بعد الحادث واعتقلت طاقمها، موضحاً أن باكستان بدأت بعملية دبلوماسية وإجراء مفاوضات مع الحوثيين للإفراج عن الطاقم المكون من 27 شخصاً، 24 منهم كانوا باكستانيين، واثنان من سريلانكا ومواطن نيبالي. وشكر الوزير سفارتي باكستان في السعودية وعمان على بذلهما جهوداً مكثفة من أجل الإفراج عن المعتقلين.

من جهتها، أشادت الخارجية الباكستانية أيضاً، في بيان، بدور السفارتين الباكستانيتين في السعودية وعُمان في الإفراج عن هؤلاء، موضحة أن السفارات المعنية كانت على تواصل منذ اللحظة الأولى مع حكومة الحوثي. وذكرت الخارجية أن "السفينة خرجت من المياه اليمنية وهي في طريقها نحو باكستان وكل طاقمها بخير". وبحسب تقارير إعلامية، فإن السفينة كانت تنقل الغاز المسال من إيران إلى اليمن.