باكستان: تصرفات إسرائيل تهدد جهود السلام الجارية

- أعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها العميق إزاء الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدة تضامنها مع الشعب اللبناني ودعمها لسيادة لبنان ووحدته الإقليمية. - باكستان والسعودية شددتا على ضرورة الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار في لبنان لضمان تحقيق سلام دائم، خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين. - رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد دعم بلاده لأمن لبنان، معبراً عن استغراب باكستان من موقف الولايات المتحدة بشأن شمول لبنان في وقف إطلاق النار.

أعربت الخارجية الباكستانية عن حزنها وقلقها العميقين حيال تصرفات إسرائيل الأخيرة، تحديداً قصفها للأراضي اللبنانية واستشهاد وإصابة المئات من المواطنين العزل، مؤكدة أن تصرفات إسرائيل تشكل خطراً على أمن المنطقة وعلى جهود السلام الجارية بوساطتها من أجل خفض وتيرة التصعيد في المنطقة. وقال الناطق باسم الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، في بيان له مساء اليوم الخميس، إن باكستان تدين، وبأشد العبارات، الهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، علاوة على الأضرار الجسيمة في البنية التحتية.

كما صرح بيان الخارجية بأن باكستان تقف في تضامن كامل مع الحكومة والشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً دعمها المستمر لهما. وجاء في البيان أيضاً أن الإجراءات الإسرائيلية لا تمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل تسهم أيضاً في تقويض الجهود الجارية لتحقيق السلام في المنطقة، مجدداً التزام باكستان الثابت بدعم سيادة لبنان ووحدته الإقليمية، إلى جانب تأكيدها أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي تطور متصل، أعربت كل من باكستان والمملكة العربية السعودية عن قلقهما البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان. وأكد الجانبان أن الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار يعد أمراً ضرورياً لضمان تحقيق سلام دائم واستقرار مستدام. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حيث ناقش الطرفان الأوضاع في لبنان. وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيان ثانٍ لها، أن الوزيرين دانا بشدة الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار، وشددا على الحاجة الملحة لاحترامه وتنفيذه بشكل كامل.

في الأثناء، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتصالاً هاتفياً بنظيره اللبناني نواف سلام، وأعرب عن حزنه الشديد جراء الخسائر البشرية والمادية إثر الهجمات الإسرائيلية. وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن شريف أكد خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره اللبناني أن باكستان لن تألو جهداً في سبيل أمن واستقرار لبنان، وهي واقفة إلى جانب لبنان في هذه الفترة العصيبة. وبحسب البيان، فقد شكر رئيس الوزراء اللبناني نظيره الباكستاني على جهوده لاستقرار أمن المنطقة، وطلب منه المساعدة في وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

يجدر بالإشارة إلى أن الجانب الباكستاني لم يتحدث حتى الآن حول الموقف الأميركي بشأن لبنان وتنصل واشنطن من بنود الاتفاقية، لا سيما شمول لبنان في وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لكن مصدرا رفيعا في الخارجية الباكستانية، مطلعا على مجريات المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، قال لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق اليوم الخميس، إن موقف الرئيس الأميركي حول لبنان كان صادماً جداً لإسلام أباد، لأن الجانب الباكستاني تحدث أكثر من مرة مع الجانب الأميركي بشأن شمول لبنان في وقف إطلاق النار، وذلك لأن الجانب الإيراني لم يكن مستعداً لأن يقبل أي توافق دون شمول كافة الجبهات، بما فيها لبنان واليمن.

ولأن الجانب الإيراني كان يرفض أي توافق لا يشمل لبنان، بحسب المصدر، بالتالي كان الوسيط الباكستاني قد تأكد من الجانب الأميركي من أن لبنان مشمول في وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبعد تأكيدات واشنطن على ذلك، جاء رئيس الوزراء شهباز شريف ليعلن عن ذلك، وذكر خصيصاً أن لبنان مشمول في الاتفاقية، ولكن وبشكل مفاجئ تنصلت واشنطن من ذلك، وهو أمر غريب وصادم للقيادة الباكستانية.