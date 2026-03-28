باكستان تستضيف اجتماعاً رباعياً الأحد بشأن الحرب في المنطقة

- تستضيف إسلام أباد اجتماعاً رباعياً بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لمناقشة تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بحضور وزراء خارجية الدول المعنية. - تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الباكستانية المصرية ومناقشة سبل التعاون المستقبلي، مع التركيز على الوضع الحالي في المنطقة كأولوية. - باكستان تسعى لخفض التوتر في المنطقة عبر نقل الرسائل بين أطراف النزاع، وتؤكد استعدادها للقيام بأي عمل يساهم في وقف الحرب، مع اجتماعات منفصلة لوزراء الخارجية مع رئيس الوزراء الباكستاني.

تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام أباد، غداً الأحد، اجتماعاً رباعياً بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان بشأن تطورات الوضع في المنطقة على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى إسلام أباد مساء السبت من أجل المشاركة في الاجتماع الرباعي. وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان مقتضب لها، إن الوزير محمد إسحاق دار استقبل نظيره المصري في مطار نور خان الدولي.

وجاء في بيان الوزارة أن الزيارة ليست فقط من أجل المشاركة في الاجتماع الرباعي، بل لمناقشة سبل تقوية العلاقات الباكستانية المصرية في أكثر من مجال في المستقبل، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في المنطقة على رأس الأولويات.

وتتوقع الخارجية الباكستانية أن يصل الليلة أيضاً وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان للمشاركة في الاجتماع، الذي تصفه الخارجية الباكستانية بالمهم للغاية في ظل التطورات في المنطقة. وكان وزير الخارجية الباكستاني قد أعلن أمس الجمعة عن استضافة إسلام أباد هذا الاجتماع، معرباً عن استعداد بلاده للقيام بأي عمل من شأنه أن يخفض التوتر في المنطقة ويؤدي إلى وقف الحرب القائمة، مضيفاً أن وزراء خارجية الدول الثلاث: تركيا والسعودية ومصر، سيعقدون أيضاً اجتماعات منفصلة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى جانب مشاركتهم في الاجتماع الرئيسي. وأكد دار أن بلاده نقلت خلال الأيام الماضية الرسائل بين أطراف الحرب، تحديداً الولايات المتحدة وإيران، في محاولة منها لتقريب وجهات النظر.

في الأثناء، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني مكالمة هاتفية السبت مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استمرت ساعة كاملة، وبحثا فيها أبعاد الأزمة الحالية. وشدد شريف على أن باكستان لن تألو جهدا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو وقف الحرب وتخفيض حدة التوتر القائم في المنطقة.