باكستان ترحب بتمديد ترامب الهدنة وسط تشكيك إيراني بدافعه

- شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تمديد الهدنة مع إيران، مما يتيح فرصة للمفاوضات الدبلوماسية لإنهاء الحرب، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل في الجولة الثانية من المحادثات في إسلام أباد. - أعلن ترامب تمديد الهدنة لإتاحة الوقت للمفاوضات، مشيرًا إلى انقسام الحكومة الإيرانية، بينما أبدت طهران تشكيكها في نوايا ترامب واعتبرت تمديد الهدنة مناورة لكسب الوقت. - محادثات السلام في إسلام أباد تواجه خطر الانهيار، حيث قررت إيران عدم المشاركة في الجولة المقررة، وأبلغت الجانب الأميركي عبر الوساطة الباكستانية.

شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قبول طلب إسلام أباد تمديد الهدنة مع إيران، لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب. وقال شريف، في منشور له على منصة إكس: "آمل بصدق أن يواصل الطرفان الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن يتمكنا من إبرام اتفاق سلام شامل خلال الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في إسلام أباد، بهدف إنهاء الصراع على نحو دائم".

وكان ترامب قد أعلن تمديد الهدنة لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لحين تقديم إيران مقترحها. وقال في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ الولايات المتحدة وافقت على طلب الوسطاء الباكستانيين "بإيقاف هجومنا على إيران إلى أن يتسنى لقادتها وممثليها التوصل إلى اقتراح موحد... واختتام المباحثات، بطريقة أو بأخرى". وأضاف أنه قرر تمديد وقف إطلاق النار لأنّ "الحكومة الإيرانية منقسمة بشدة، وهو أمر غير مفاجئ". وقبل ساعات قليلة من إعلانه، ذكر ترامب لشبكة "سي إن بي سي" أنه لا يميل إلى تمديد الهدنة وأن الجيش الأميركي "متحمس للانطلاق".

وعلى الرغم من عدم صدور أي ردٍّ بعد من كبار المسؤولين الإيرانيين بحلول صباح اليوم الأربعاء على إعلان ترامب، إلا أنّ بعض ردات الفعل الأولية من طهران أشارت إلى أنّ تعليقات ترامب قوبلت بالتشكيك. وقال أحد مستشاري محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي وكبير المفاوضين الإيرانيين، الثلاثاء، إنّ تمديد الهدنة "مناورة لكسب الوقت" من أجل شنّ هجوم مباغت. وذكر مهدي محمدي مستشار قاليباف في منشور على منصة إكس، وفق ما أوردته وكالة رويترز، أنّ استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية "لا يختلف عن القصف ويجب الرد عليه عسكرياً".

وكان قاليباف قد قال في وقت سابق الثلاثاء عبر "إكس"، إنّ بلاده لن تقبل التفاوض تحت التهديد، مضيفاً أنّ ترامب "من خلال فرض الحصار وخرق وقف إطلاق النار، يريد، بحسب ظنه، تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام أو تبرير إعادة إشعال الحرب". وأضاف قالیباف أن إيران لن تقبل التفاوض تحت ظل التهديد، وقد استعدّت خلال الأسبوعين الماضيين لـ"الكشف عن أوراق جديدة" في ميدان المواجهة.

يأتي ذلك في وقت بدت فيه محادثات السلام المقررة مبدئياً في إسلام أباد على وشك الانهيار. فقد كان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي طلب الإيرانيون حضوره، يعتزم العودة إلى باكستان أمس الثلاثاء، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض قال لوكالة رويترز، إنه لم يغادر واشنطن بعد ويشارك في اجتماعات سياسية إضافية، فيما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، أنّ إيران حسمت قرارها بعدم المشاركة في جولة المفاوضات المقرّرة الأربعاء في إسلام أباد، وأبلغت الجانب الأميركي بهذا الموقف عبر الوساطة الباكستانية، مشيرةً إلى أنّه لا يوجد حالياً أي أفق للمشاركة في المفاوضات.

(العربي الجديد، رويترز)