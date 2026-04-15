باكستان تدعو إلى إلغاء حق النقض في مجلس الأمن أو فرض قيود صارمة عليه

دعت باكستان، اليوم الأربعاء، إلى إلغاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، أو فرض قيود صارمة عليه، بينما عارضت بقوة توسيع العضوية الدائمة. وفي حديثه خلال جلسة تم استئنافها للمفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن، قال الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد إن الهيكل الحالي "غالبا ما يقود إلى إصابة عملية صنع القرار العالمي بالشلل"، حسب ما نقلته عنه صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم.

وأضاف افتخار أحمد أن باكستان "تؤمن بشكل قوي بأن الشلل الذي نراه غالبا في مجلس الأمن، والذي يؤدي إلى عدم اتخاذ إجراء حول قضايا حاسمة تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، ناجم عن سوء استخدام حق النقض من الأعضاء الدائمين".

وأكد السفير افتخار مجددا موقف باكستان بأنها "تعارض بشدة أي توسع لحق النقض أو إضافة أعضاء دائمين جدد، حيث إن المزيد من حقوق النقض سيفاقم فقط المشكلة". ووصف حق الفيتو بأنه "غير متزامن مع العصر"، وقال إن موقف باكستان ما زال واضحا وثابتا بأنه يتعين إلغاؤه، أو فرض قيود صارمة على استخدامه.

ومجلس الأمن يتبع للأمم المتحدة، وهو الهيئة المسؤولة عن صون السلم والأمن الدوليين. يتألف من 15 عضواً (خمسةٌ دائمون لهم حق النقض "الفيتو" وهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصينا و10 أعضاء غير دائمين منتخبين). وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يمتلك المجلس سلطة إصدار قرارات ملزمة، فرض عقوبات، أو السماح بالتدخل العسكري لحل النزاعات. وجرى إنشاء مجلس الأمن بموجب الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة الصادر في يونيو/ حزيران 1945، بوصفه الجهاز الرئيسي المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)