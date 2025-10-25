باكستان تحذر من "حرب مفتوحة" مع أفغانستان إذا فشلت المحادثات

- محادثات إسطنبول بين باكستان وأفغانستان تهدف إلى وضع آلية طويلة الأمد لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات حدودية دامية، وهي محاولة لمنع عودة العنف منذ عودة طالبان للسلطة في 2021. - وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، يؤكد أن عدم التوصل لاتفاق سيعني "حرباً مفتوحة"، لكنه يرى أن أفغانستان ترغب في السلام، مشيراً إلى التزام الجانبين بالهدنة. - الاشتباكات اندلعت بعد اتهام إسلام أباد لطالبان بإيواء مسلحين يهاجمون باكستان، بينما ترفض طالبان الاتهامات وتعتبر العمليات الباكستانية انتهاكاً للسيادة الأفغانية.

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم السبت، إنه يعتقد أنّ أفغانستان تريد السلام، لكن عدم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية في إسطنبول سيعني "حرباً مفتوحة"، وذلك بعد أيام من اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار عقب اشتباكات دامية على الحدود. وتمثل محادثات إسطنبول، التي بدأت اليوم السبت ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم غد الأحد، أحدث محاولة من جانب باكستان وأفغانستان لمنع عودة العنف، بعد أسوأ قتال حدودي منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021.

وتهدف المحادثات إلى وضع آلية طويلة الأمد لتطبيق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات في الدوحة. وأشار آصف إلى عدم وقوع أي حوادث خلال الأيام الأربعة أو الخمسة التي انقضت منذ الاتفاق، وأن كلا الجانبين ملتزم بالهدنة. وأضاف في تصريحات تلفزيونية من باكستان: "لدينا الخيار لخوض حرب مفتوحة معهم في حالة عدم التوصل إلى اتفاق... لكنني رأيت أنهم يرغبون في السلام".

واندلعت الاشتباكات في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن طالبت إسلام أباد "طالبان" بكبح جماح المسلحين الذين تقول إنهم يهاجمون باكستان انطلاقاً من ملاذات آمنة داخل أفغانستان. ونفذت باكستان غارات جوية عبر الحدود، وتبادل الجانبان إطلاق النار بكثافة، ما أودى بحياة العشرات وتسبب في إغلاق المعابر الرئيسية التي لم تفتح حتى الآن.

وتتهم إسلام أباد كابول بإيواء مسلحين يستهدفون القوات الباكستانية، وترفض "طالبان" هذا الاتهام، وتقول إن العمليات العسكرية الباكستانية تنتهك السيادة الأفغانية.

(رويترز)