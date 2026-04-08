- توصلت الولايات المتحدة وإيران وحلفاؤهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في كل مكان، بما في ذلك لبنان، بعد وساطة باكستانية لوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. - ستستضيف إسلام أباد وفوداً من البلدين لمفاوضات تهدف إلى تحقيق سلام مستدام، مع تأكيد إسرائيل على وقف هجماتها في لبنان. - وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن، وسط تهديدات بتصعيد واسع النطاق.

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف إطلاق النار "في كل مكان"، بما في ذلك لبنان بعد الوساطة التي قادتها بلاده لوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/ شباط. وقال شهباز على منصة "إكس": "يسعدني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري".

وأضاف أن العاصمة الباكستانية إسلام أباد ستستقبل وفوداً من البلدين بعد غد الجمعة لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى "اتفاق نهائي". وتابع "نأمل بأن تنجح ’محادثات إسلام أباد’ في تحقيق سلام مستدام، ونتمنى أن نشارك المزيد من الأخبار السارة في الأيام المقبلة". في الأثناء، نقلت وسائل إعلام عبرية تأكيد مسؤولين إسرائيليين، أن الاتفاق يشمل وقف هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، عقب إصرار إيران على ذلك.

وأعرب شريف عن شكره وتقديره لكل من واشنطن وطهران لقبولهما مقترح إسلام أباد لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وقبولهما وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، معرباً عن أمله أن تُتوج المفاوضات بين الطرفين باستقرار دائم. وذكر أن الطرفين أظهرا قدراً ملحوظاً من الحكمة والتفاهم، وظلا منخرطين بشكل بناء في تعزيز قضية السلام والاستقرار.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار قد أجرى اتصالات هاتفية بنظرائه في السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، ومصر، بدر عبد العاطي، وتركيا، هاكان فيدان، وتباحث معهم بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوساط.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وافق على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، وذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية. وجاء إعلان ترامب الذي نشره على منصته "تروت سوشال" للتواصل الاجتماعي ساعات بعد تهديده بأن "حضارة بأكملها ستفنى الليلة" إذا لم تتم تلبية مطالبه.

وذكر ترامب أنه وافق على وقف الهجوم على إيران لمدة أسبوعين وذلك بناء على المحادثات التي أجراها مع الجانب الباكستاني، وبشرط موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كلي وفوري وآمن. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان إن طهران ستوقف الهجمات المضادة وتتيح مروراً آمناً عبر مضيق هرمز.