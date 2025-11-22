باكستان: الهجمات على أراضينا لا تزال يُخطط لها في أفغانستان

- تجددت التوترات بين باكستان وأفغانستان بسبب هجمات طالبان الباكستانية، مع اتهام باكستان لأفغانستان باستخدام أراضيها للتخطيط للهجمات، وفشل الوساطات السابقة من قطر وتركيا. - تسعى تركيا للوساطة بين البلدين، حيث يزور وفد تركي إسلام أباد لبحث التوترات واستكشاف سبل السلام، مؤكدة على أهمية العيش بسلام. - أكد نائب رئيس الوزراء الأفغاني استعداد بلاده للحوار، لكنه وصف مطالب باكستان بغير الواقعية، مشدداً على سيادة أفغانستان، وسط هجوم في منطقة بنو بباكستان.

جدّدت باكستان أمس الجمعة، الاتهامات لجارتها أفغانستان بشأن الهجمات التي تشهدها الأراضي الباكستانية وتنسب في غالب الأحيان إلى مسلحي حركة طالبان الباكستانية. وأدت هذه الهجمات إلى اندلاع موجة اشتباكات بين البلدين، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن تتوسط كل من قطر وتركيا لإبرام هدنة، إلّا أن المفاوضات تعثرت ولم تصل إلى اتفاق.

وقالت الخارجية الباكستانية إنّ "ما تشهده باكستان هذه الأيام من موجة شرسة من أعمال العنف والأعمال التفجيرية الكبيرة، التي تحصد أرواح المواطنين ورجال الأمن، يُخطَّط لها على الأراضي الأفغانية"، مضيفة أن "الأراضي الأفغانية تستخدم ضد باكستان على نحوٍ متواصل". وقال الناطق باسم الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، خلال مؤتمر صحافي في إسلام أباد، مساء الجمعة، إنّ "الهجمات الإرهابية الكبيرة التي تحصد الأرواح في باكستان يُخطَّط لها في أفغانستان، كذلك يساهم في تنفيذها المواطنون الأفغان".

وأضاف أنّ باكستان رفعت القضية على المنابر الدولية، ولا تزال تفعل ذلك. وأشار إلى زيارة وزير الخارجية إسحاق دار حالياً لأوروبا، ومناقشته "قضية الأعمال الإرهابية في باكستان، واستخدام الأراضي الأفغانية". وذكر المسؤول الباكستاني أن بلاده طلبت مراراً من الحكومة الأفغانية منع الأفغان الذين يشاركون في الهجمات في باكستان، مضيفاً: "لكن تبدو هي غير راضية للتعاون معنا في هذا الصدد، لا في منع الأفغان من المساهمة في الأعمال الإرهابية ولا في التصدي لوجود طالبان الباكستانية على الأراضي الأفغانية".

وأوضح أندرابي أنّ إسلام أباد ترحّب برغبة دول عديدة في القيام بدور الوساطة بين بلاده وأفغانستان، مؤكداً أنّ "حكومة تركيا قد أبدت مرة أخرى رغبتها في القيام بدور الوساطة بين كابول وإسلام أباد، وبلادنا ترحّب بذلك".

وفد تركي يزور إسلام أباد الأسبوع المقبل وسط التوترات بين باكستان وأفغانستان

ويبدأ وفد تركي رفيع المستوى زيارة لإسلام أباد الأسبوع المقبل يبحث خلالها التوترات المتصاعدة بين باكستان ونظام طالبان، واستكشاف سبل السلام، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا نيوز" اليوم السبت. صرح بذلك سفير تركيا لدى باكستان، عرفان نذير أوغلو، خلال حديثه مع "ذا نيوز" أمس الجمعة في حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان، استضافه السفير فهد سليمان خلف الخروصي.

وقال نذير أوغلو، الذي لعب دوراً فعّالاً في تسهيل محادثات إسطنبول الثلاثية بشأن أفغانستان، إنّ الوفد الزائر لباكستان سيرافقه أيضاً رئيس الاستخبارات التركية ووزراء بارزون، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس، كما سيزور وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إسلام أباد الأسبوع المقبل بصفته عضواً في الوفد. وأكد نذير أوغلو حرص إسطنبول على ألّا يأتي أحد من الأراضي الأفغانية للإرهاب وسفك الدماء على الأراضي الباكستانية، وأضاف: "يجب أن يعيش البلدان كأخوة، وتركيا عازمة على تحقيق ذلك".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كشف عن الزيارة المخطط لها لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر خلال لقائه برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في باكو. وكانت محادثات بين باكستان وأفغانستان أجريت في إسطنبول التركية هذا الشهر قد انتهت دون أي اتفاق.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية في الحكومة الأفغانية، عبد السلام حنفي، قد أكد أيضاً، خلال خطاب له أمام اجتماع في كابول، أمس الجمعة، أنّ بلاده مستعدة للحوار مع باكستان، وأنها تريد حلّ القضايا عبر الحوار البنّاء، لكنه رأى أنّ "باكستان لها مطالب غير واقعية، ومن هنا فشلت عملية الحوار في الماضي"، مطالباً إياها بأن تنظر إلى القضية في ضوء الحقائق الموجودة على الأرض.

وشدد حنفي على أنّ بلاده لا ترغب في الحرب مع أي دولة، "ولكن إذا حُملت على الحرب حينها لن يكون لها خيار سوى الدفاع عن سيادة الدولة وأمن المواطنين"، داعياً دول المنطقة إلى أن "تعي أنّ أفغانستان لن تقبل أي مساومة على سيادتها وحقوق مواطنيها وأمنهم، من هنا على الجميع أن يتعامل معنا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

في الأثناء، قتل سبعة من العناصر والقادة الميدانيين في الجيش القبلي الموالي للجيش الباكستاني في هجوم لمسلحين بمنطقة بنو شمال غربي باكستان. وأعلنت حركة اتحاد المجاهدين التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة، في بيان لها، مسؤوليتها عن مقتل قادة الجيش المحلي وعناصره، متوعّدة بأنّ "كل من يقف إلى جانب الحكومة سيكون مصيره القتل".