- تصاعدت التوترات بين باكستان وأفغانستان بسبب الهجمات المنسوبة لطالبان الباكستانية، حيث تتهم باكستان أفغانستان بالتخطيط لهذه الهجمات على أراضيها، مما أدى إلى اشتباكات ومفاوضات متعثرة رغم الوساطة القطرية والتركية. - باكستان تواصل رفع القضية دولياً، مطالبةً أفغانستان بمنع مواطنيها من المشاركة في الهجمات، بينما تؤكد أفغانستان استعدادها للحوار، لكنها ترى مطالب باكستان غير واقعية. - هجوم في منطقة بنو شمال غربي باكستان أسفر عن مقتل سبعة من الجيش القبلي الموالي لباكستان، وتبنت حركة اتحاد المجاهدين المسؤولية، مهددةً كل من يدعم الحكومة.

جددت باكستان أمس الجمعة الاتهامات لجارتها أفغانستان بشأن الهجمات التي تشهدها الأراضي الباكستانية وتنسب في غالب الأحيان إلى مسلحي حركة طالبان الباكستانية. وأدت هذه الهجمات إلى اندلاع موجة اشتباكات بين البلدين، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن تتوسط كل من قطر وتركيا لإبرام هدنة، إلا أن المفاوضات تعثرت ولم تصل إلى اتفاق.

وقالت الخارجية الباكستانية إنّ "ما تشهده باكستان هذه الأيام من موجة شرسة من أعمال العنف والأعمال التفجيرية الكبيرة، التي تحصد أرواح المواطنين ورجال الأمن، يُخطَّط لها على الأراضي الأفغانية"، مضيفة أن "الأراضي الأفغانية تستخدم ضد باكستان بشكل متواصل". وقال الناطق باسم الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، خلال مؤتمر صحافي في إسلام أباد، مساء الجمعة، إنّ "الهجمات الإرهابية الكبيرة التي تحصد الأرواح في باكستان يُخطَّط لها في أفغانستان، كذلك يساهم في تنفيذها المواطنون الأفغان".

وأضاف أنّ باكستان رفعت القضية على المنابر الدولية، ولا تزال تفعل ذلك. وأشار إلى زيارة وزير الخارجية إسحاق دار حالياً لأوروبا، ومناقشته "قضية الأعمال الإرهابية في باكستان، واستخدام الأراضي الأفغانية". وذكر المسؤول الباكستاني أن بلاده طلبت مراراً من الحكومة الأفغانية منع الأفغان الذين يشاركون في الهجمات في باكستان، مضيفاً: "لكن تبدو هي غير راضية للتعاون معنا في هذا الصدد، لا في منع الأفغان من المساهمة في الأعمال الإرهابية ولا في التصدي لوجود طالبان الباكستانية على الأراضي الأفغانية".

وأوضح أندرابي أنّ إسلام أباد ترحّب برغبة دول عديدة في القيام بدور الوساطة بين بلاده وأفغانستان، مؤكداً أنّ "حكومة تركيا قد أبدت مرة أخرى رغبتها في القيام بدور الوساطة بين كابول وإسلام أباد، وبلادنا ترحّب بذلك".

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية في الحكومة الأفغانية، عبد السلام حنفي، قد أكد أيضاً، خلال خطاب له أمام اجتماع في كابول، أمس الجمعة، أنّ بلاده مستعدة للحوار مع باكستان، وأنها تريد حلّ القضايا عبر الحوار البنّاء، لكنه رأى أنّ "باكستان لها مطالب غير واقعية، ومن هنا فشلت عملية الحوار في الماضي"، مطالباً إياها بأن تنظر إلى القضية في ضوء الحقائق الموجودة على الأرض.

وشدد حنفي على أنّ بلاده لا ترغب في الحرب مع أي دولة، "ولكن إذا حُملت على الحرب حينها لن يكون لها خيار سوى الدفاع عن سيادة الدولة وأمن المواطنين"، داعياً دول المنطقة إلى أن "تعي أنّ أفغانستان لن تقبل أي مساومة على سيادتها وحقوق مواطنيها وأمنهم، من هنا على الجميع أن يتعامل معنا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

في الأثناء، قتل سبعة من العناصر والقادة الميدانيين في الجيش القبلي الموالي للجيش الباكستاني في هجوم لمسلحين بمنطقة بنو شمال غربي باكستان. وأعلنت حركة اتحاد المجاهدين التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة، في بيان لها، مسؤوليتها عن مقتل قادة الجيش المحلي وعناصره، متوعّدة بأنّ "كل من يقف إلى جانب الحكومة سيكون مصيره القتل".