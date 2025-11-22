باكستان: الهجمات الإرهابية في أراضينا لا تزال تخطط داخل أفغانستان

- تصاعدت التوترات بين باكستان وأفغانستان بسبب هجمات تُنسب لطالبان الباكستانية، مما أدى إلى اشتباكات ومحاولات وساطة من قطر وتركيا دون نجاح في التوصل لاتفاق. - اتهمت باكستان أفغانستان بالتخطيط للهجمات على أراضيها، ورفعت القضية دوليًا، بينما أكدت أفغانستان استعدادها للحوار، مشيرة إلى مطالب باكستان غير الواقعية. - قُتل سبعة من قادة الجيش القبلي الموالي لباكستان في هجوم تبنته حركة اتحاد المجاهدين، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

جددت باكستان أمس الجمعة الاتهامات لجارتها أفغانستان بشأن الهجمات التي تشهدها الأراضي الباكستانية وتنسب في غالب الأحيان لمسلحي حركة طالبان الباكستانية. وأدت هذه الهجمات إلى اندلاع موجة اشتباكات بين البلدين، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تتوسط كل من قطر وتركيا لإبرام هدنة، إلا أن المفاوضات تعثرت ولم تصل لاتفاق.

وقالت الخارجية الباكستانية إن "ما تشهده باكستان هذه الأيام من موجة شرسة من أعمال العنف والأعمال التفجيرية الكبيرة، والتي تحصد أرواح المواطنين ورجال الأمن، تخطط على الأراضي الأفغانية"، مضيفة أن "الأراضي الأفغانية تستخدم ضد باكستان بشكل متواصل".

وقال الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي في مؤتمر صحافي في إسلام أباد مساء الجمعة إن "الهجمات الإرهابية الكبيرة التي تحصد الأرواح في باكستان يخطط لها في أفغانستان، كما يساهم في تنفيذها المواطنون الأفغان"، مضيفا أن باكستان رفعت القضية على المنابر الدولية ولا تزال تفعل ذلك. وأشار إلى زيارة وزير الخارجية إسحاق دار حاليا إلى أوروبا، ومناقشته "قضية الأعمال الإرهابية في باكستان، واستخدام الأراضي الأفغانية".

وذكر المسؤول الباكستاني أن بلاده طلبت مرارا من الحكومة الأفغانية منع الأفغان الذين يشاركون في الهجمات في باكستان، مضيفا "لكن تبدو هي غير راضية للتعاون معنا في هذا الصدد، لا في منع الأفغان من المساهمة في الأعمال الإرهابية ولا في التصدي لوجود طالبان الباكستانية على الأراضي الأفغانية". وأوضح أندرابي أن بلاده ترحب برغبة دول عديدة للقيام بدور الوساطة بين باكستان وأفغانستان، مؤكدا أن "حكومة تركيا قد أبدت مرة أخرى رغبتها في القيام بدور الوساطة بين كابول وإسلام أباد، وبلادنا ترحب بها".

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية في الحكومة الأفغانية عبد السلام حنفي قد أكد أيضا في خطاب له أمام اجتماع في كابول أمس الجمعة، أن بلاده مستعدة للحوار مع باكستان، وأنها تريد حل القضايا عبر الحوار البناء، مضيفا أن "باكستان لها مطالب غير واقعية، ومن هنا فشلت عملية الحوار في الماضي"، مطالبا إياها بأن تنظر إلى القضية في ضوء الحقائق الموجودة على الأرض.

وشدد حنفي على أن بلاده لا ترغب في الحرب مع أي دولة، "ولكن إذا حملت على الحرب حينها لن يكون خيار سوى الدفاع عن سيادة الدولة وأمن المواطنين"، مشددا على أن جميع دول المنطقة أن "تعي أن أفغانستان لن تقبل أي مساومة على سيادتها وحقوق مواطنيها وأمنهم، من هنا على الجميع أن يتعامل معنا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

في الأثناء، قتل سبعة من العناصر والقادة الميدانيين في الجيش القبلي الموالي للجيش الباكستاني في هجوم لمسلحين في منطقة بنو شمال غربي باكستان. وتبنت حركة اتحاد المجاهدين التي تضم عددا من الفصائل المسلحة، في بيان لها، مسؤوليتها عن مقتل قادة وعناصر الجيش المحلي، مؤكدة أن كل من يقف إلى جانب الحكومة سيكون مصيره القتل.