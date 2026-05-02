- تشهد باكستان تصاعدًا خطيرًا في أعمال العنف، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين قبائل داور ومسلحي طالبان الباكستانية في شمال وزيرستان بعد مقتل زعيم قبلي، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص واستمرار الاشتباكات. - يستخدم المسلحون الصواريخ في هجماتهم داخل المدن الباكستانية، مستهدفين مواقع عسكرية ومنشآت حكومية، مما أثار قلق السكان وزاد من تعقيد الوضع الأمني. - تحاول القبائل المحلية والمسؤولون التوسط لتهدئة الأوضاع، لكن القبائل ترفض الدعم الحكومي لتجنب استمرار الصدام مع المسلحين.

تشهد باكستان في الآونة الأخيرة تصاعداً خطيراً في أعمال العنف، فبينما كانت هجمات المسلحين تتكرر يومياً، جاءت المواجهات العنيفة بين القبائل ومسلحي حركة طالبان الباكستانية في شمال وزيرستان، إلى جانب هجمات صاروخية داخل بعض المدن، لتزيد من قلق الباكستانيين وتنذر بدخول الأزمة الأمنية في باكستان مرحلة جديدة.

وقالت مصادر قبلية عدة، لـ"العربي الجديد"، إن حرباً شرسة اندلعت بين قبائل داور ومسلحي طالبان الباكستانية في مقاطعة شمال وزيرستان القبلية المحاذية للحدود الأفغانية، وذلك بعد قتل المسلحين لزعيم قبلي يدعى سيف الله داور؛ إثر مشادات كلامية بين الطرفين.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن المسلحين باتوا خلال يومي الخميس والجمعة في مسجد بحيّ "شهزاد كوت" في قرية "دربه خيل" بمقاطعة شمال وزيرستان، وبعد يومين جاء الزعيم القبلي في المنطقة سيف الله خان وطلب من المسلحين مغادرتها، لكن مسلحي طالبان رفضوا ذلك لتندلع مشادات كلامية بين الطرفين.

وتابعت المصادر ذاتها، أن الزعيم القبلي سيف الله "وجه كلاماً قاسياً وشتائم للمسلحين، حينها أطلق أحد المسلحين النيران عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور، وبدأت المواجهات بين الطرفين، حيث تجمعت القبائل من الأحياء القريبة، وجاء عشرات المسلحين إلى المنطقة، وامتدت المواجهات إلى مختلف المناطق"، مشيرة إلى أن الاشتباكات أدت حتى الآن إلى مقتل تسعة أشخاص، خمسة من رجال القبائل بينهم الزعيم القبلي سيف الله خان، وأربعة من مسلحي طالبان الباكستانية. ولا تزال المواجهات مستمرة في أكثر من منطقة بين الطرفين.

من جانبه، أكد أحد المصادر أن قبائل في المنطقة تقوم بدور الوساطة بين الطرفين، كذلك يحاول المسؤولون استغلال الوضع للتواصل مع قبائل داور المتحاربة مع طالبان الباكستانية، من أجل دعمها، لكن القبائل ترفض هذا الدعم تجنباً لاستمرار الصدام مع المسلحين.

هجمات صاروخية داخل مدن

وفي ظاهرة غير مسبوقة، بدأ المسلحون يستخدمون الصواريخ في هجماتهم داخل المدن الباكستانية، منها الصواريخ المضادة للدروع، ما أثار حالة قلق لدى السكان. فقد استهدف هجوم صاروخي مساء الجمعة مدرعة للجيش الباكستاني في مدينة بنو شمال غربي البلاد، ما أدى إلى تدمير المدرعة وقتل وإصابة من كان بداخلها. وقبل هذا الهجوم، استهدف المسلحون بالصواريخ كذلك، في وقت مبكر من الجمعة، مواقع ومنشآت حكومية في مدينة كويته جنوب غربي البلاد.

واستهدفت الهجمات الصاروخية، بحسب شهود عيان تحدثوا لـ"العربي الجديد"، خمسة أماكن داخل مدينة كويته مركز إقليم بلوشستان إلى الجنوب الغربي، وهي مناطق تعتبر محصنة أمنياً.

كذلك شن المسلحون ثلاث هجمات بالمسيّرات على مواقع عسكرية في مدينة هنغو إلى الشمال الغربي من البلاد، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الأمن وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة إلى هجوم على ثكنة عسكرية للجيش في مدينة لكي مروت إلى الشمال الغربي أيضاً، ما أدى إلى مقتل جنديين، بحسب مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني.