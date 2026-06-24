باكستان: استئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل

- تستأنف الولايات المتحدة وإيران المحادثات الفنية الأسبوع المقبل بعد توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، بوساطة باكستان وقطر، مع تحديد خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً وإنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث. - اختتمت الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا، حيث تم الاتفاق على تشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات، الشؤون النووية، إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والمراقبة والتنفيذ. - التقى وزير الداخلية الباكستاني بنظيره الإيراني لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة، مع تعهد باكستان بمواصلة جهودها لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

تستأنف الولايات المتحدة وإيران، الأسبوع المقبل، المحادثات الفنية بينهما، عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في المنطقة، بحسب ما أعلنت، الأربعاء، باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في إسلام أباد طاهر أندرابي: "ستُستأنف المباحثات الأسبوع المقبل".

ولم يحدد المسؤول الباكستاني مكان عقد الجولة المقبلة، ولم يحسم تاريخ انعقادها، إذ رجح أن يكون الثلاثاء، من دون أن يستبعد الاثنين أو الأربعاء كذلك. وأجرى الطرفان محادثات طويلة في سويسرا الأحد، قادتها بداية وفود سياسية، واستكملتها فرق تقنية. وأعلنت قطر وباكستان، في بيان مشترك، الاثنين، اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى، المنعقدة بين واشنطن وطهران في سويسرا بمشاركة وسطاء من قطر وباكستان. وأكد البيان اتفاق الجانبين على خريطة طريق تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وإنشاء قناة اتصال بين الأطراف لتفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان سلامة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.

من جهتها، اعتبرت سويسرا، الاثنين، أن الظروف مهيأة "لبدء المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن فوراً"، بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بينهما في جنيف بهدف إنهاء الحرب. وجاء في بيان لوزارة الخارجية السويسرية "إن الوسيط السويسري يرحب بالتقدم البنّاء الذي تحقق خلال المفاوضات الدبلوماسية المكثفة التي استمرت طوال ليلة 21-22 يونيو/حزيران في بورغنشتوك بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة"، مضيفاً أن خريطة الطريق المتفق عليها "توفر الظروف لاستئناف فوري لمحادثات فنية جديدة".

أخبار وزير داخلية باكستان يزور طهران لمتابعة المفاوضات الإيرانية الأميركية

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، قد أفادت، الثلاثاء، نقلاً عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، باختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية. وأضافت الوكالة أنه "تقرر أيضاً تشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بـ:

إنهاء العقوبات

الشؤون النووية

إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية

المراقبة والتنفيذ".

في غضون ذلك، التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني، اليوم الأربعاء، وتعهّد بأن تستمر باكستان في بذل الجهود لتحقيق السلام الدائم في المنطقة. وذكرت قناة جيو الباكستانية أن وزارة الداخلية قالت في بيان إن الجانبين عقدا مناقشات مفصّلة بشأن العلاقات الباكستانية-الإيرانية وآخر التطورات الإقليمية في أعقاب التوصل لاتفاق سلام.

وهنأ نقوي نظيره الإيراني على الإعلان المشترك الذي جرى توقيعه في سويسرا، قائلاً إن هذا "الاتفاق لم يكن ليتحقق بدون الجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة الإيرانية وفريقها التفاوضي". واتفق الوزيران على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات تتضمن الأمن ومكافحة الارهاب والأمن السيبراني والهجرة. وأعلن مؤمني أنه سيقوم قريباً بزيارة باكستان، بهدف تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في الدولتين.

وثائق مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران 2026

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)