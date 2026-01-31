باكستان: إعلان الطوارئ في بلوشستان بعد سيطرة مسلحين على مناطق حساسة

- تستمر المواجهات العنيفة بين جيش تحرير بلوشستان وقوات الأمن الباكستانية في إقليم بلوشستان، حيث يسيطر المسلحون على بعض المناطق، مع وقوع عشرات التفجيرات وإعلان حالة الطوارئ المؤقتة من قبل وزير الداخلية الباكستاني. - أعلنت الحكومة مقتل عشرة من عناصر الأمن مقابل أكثر من 60 من الانفصاليين، بينما تشير مصادر مستقلة إلى أن الخسائر في صفوف الأمن أعلى بكثير، مع نشر مشاهد مصورة تظهر الحالة الأمنية المتدهورة. - دعا بشير زيب، القيادي في جيش تحرير بلوشستان، السكان للانتفاض ضد الحكومة، مؤكداً استمرار القتال حتى تحرير بلوشستان، مع سيطرة المسلحين على ميناء غوادر ومناطق حساسة أخرى.

لا تزال المواجهات العنيفة مستمرة بين مسلحين من جيش تحرير بلوشستان وقوات الأمن الباكستانية في مختلف مناطق إقليم بلوشستان، حيث يسيطر مسلحون بلوش على بعض المناطق، ووقعت حتى الآن عشرات التفجيرات في مختلف مناطق الإقليم، بينما وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم السبت، إلى الإقليم، وأعلن حالة الطوارئ لفترة مؤقتة، علاوة على إعلانه إغلاق المنطقة الخضراء التي بداخلها مكاتب ومؤسسات حساسة ومهمة.

وبينما أعلنت الحكومة الباكستانية مقتل عشرة من عناصر الأمن مقابل مقتل أكثر من 60 من عناصر الانفصاليين البلوش، تؤكد مصادر مستقلة أن ضحايا قوات الأمن أعلى بكثير من هذا العدد، وتنشر وسائل الإعلام الباكستانية مشاهد مصورة يبين فيها المسؤولون المحليون الحالة الأمنية ونتائج التفجيرات لوزير الداخلية محسن نقوي ورئيس الوزراء في الحكومة المحلية بإقليم بلوشستان سرفراز بكتي وهما في حالة حزن، يطمئنان المسؤولين المحليين.

وظهر الانفصاليون البلوش في مناطق حساسة داخل المباني الحكومية في مدينة كويته، مركز إقليم بلوشستان، وفجروا بعضها. كما أعلنت الحكومة المحلية وقوع تفجيرات انتحارية على مراكز للجيش والأمن الباكستاني، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. من جانبه، نشر جيش تحرير بلوشستان مشاهد مصورة لبعض المسؤولين المحليين في الحكومة وهم في قبضة مسلحيه، مؤكداً أن مئات من مسلحيه داخل مدن إقليم بلوشستان.

في الأثناء، دعا القيادي في جيش تحرير بلوشستان بشير زيب جميع البلوش وسكان بلوشستان الخروج ضد الحكومة حتى تحرير بلوشستان. وقال، في بيان مصور وهو يتجول داخل مدينة كويته، إننا لن نتوقف حتى تحرير بلوشستان، وإن البلوش لن يتوقفوا حتى القضاء على ما وصفه بـ"السيطرة الأجنبية على أرض بلوشستان".

يُذكر أن الحكومة الباكستانية كانت قد أعلنت أكثر من مرة في السابق أن بشير زيب يخطط للهجمات داخل باكستان من أفغانستان، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية. هذا، وأعلن جيش تحرير بلوشستان السيطرة على ميناء غوادر وأماكن حساسة أخرى في مختلف المدن بإقليم بلوشستان. علاوة على ذلك، نصب مسلحون بلوش حواجز أمنية داخل مدينة كويته وهم يفتشون السيارات ويقتادون بعض الناس معهم.