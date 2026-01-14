باريس تستضيف مؤتمراً دولياً لدعم الجيش اللبناني في 5 مارس

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
14 يناير 2026
عون يجتمع مع سفراء ومسؤولين عرب وأجانب في بيروت، 14 يناير 2026 (الرئاسة)
عون يجتمع مع سفراء في بيروت، 14 يناير 2026 (الرئاسة اللبنانية)
أعلن لبنان، اليوم الأربعاء، أنّ مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تقرّر عقده في 5 مارس/ آذار المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، على أن يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من دون حسم الدول المشاركة به. وترأس الرئيس اللبناني جوزاف عون، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وسفراء أميركا ميشال عيسى، والسعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن، وفرنسا هيرفيه ماغرو.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين إن المجتمعين بحثوا التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، حيث تقرر عقده في باريس في الخامس من مارس/ آذار المقبل، على أن يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضافت في بيان "اتفق المجتمعون على إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر"، معتبرة أنه من المبكر الحديث عن الدول المشاركة.

وأكد مصدر فرنسي لـ"العربي الجديد"، أنّ "باريس حريصة على تأمين الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية، خصوصاً في هذه المرحلة، وستحرص على تأمين أوسع مشاركة في المؤتمر وحصد أكبر قدر ممكن من الدعم". وأشار المصدر إلى أن "الاجتماع اليوم كان إيجابياً جداً، وتطرّق إلى دقة المرحلة الحالية، والمهام الكبرى المطلوبة من الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، وضرورة دعمها للقيام بواجبها، وتوقف عند ما تحتاجه المؤسسة العسكرية للقيام بمهامها، وسيكون هناك بحث معمق أكثر بذلك لمعرفة تفاصيل هذه الحاجات للبناء عليها في المؤتمر المرتقب".

أعلام الإخوان خلال مسيرة في عمّان دعماً لفلسطين، 27 يناير 2023 (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

لهذه الأسباب وضعت واشنطن إخوان لبنان بتصنيف أشد خطورة من مصر والأردن

ولفت المصدر إلى أن "فرنسا جددت موقفها الداعم للجيش والمنوّه بالمهام التي يقوم بها، خصوصاً بعد إنجازه المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتضمنة جنوب نهر الليطاني، وتتطلع إلى الخطوات المقبلة على صعيد المراحل اللاحقة، لا سيما شمال نهر الليطاني، وتجدد أيضاً دعوتها إلى ضرورة القيام بالإصلاحات الشاملة المطلوبة".

ويعقد الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، سلسلة لقاءات، اليوم الأربعاء، في بيروت ترتكز بشكل أساسي على بحث ملفات دعم الجيش، وخطة حصر السلاح، ولا سيما المرتبطة بشمال نهر الليطاني، إلى جانب ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية. وتوقف الجيش اللبناني في بيان أصدره، يوم الخميس الماضي، عند تأخر وصول القدرات العسكرية الموعودة له، باعتباره عاملاً مؤثراً في وتيرة تنفيذ مهامه.

واعتبر الجيش اللبناني أنّ "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلاً عن الخروق اليومية، ينعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصاً في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء".

