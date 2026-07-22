باريس تحقّق في تعذيب إسرائيل نائبةً فرنسية شاركت في أسطول الصمود

- بدأت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقاً أولياً في شبهة تعذيب ناشطين، من بينهم النائبة ماري ميسمور، بعد احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية أثناء توجههم إلى غزة في أكتوبر 2025. - أفاد محامي ميسمور بأن التعذيب شمل الأذى النفسي والجسدي، حيث تعرض الناشطون للضرب والإهانات والحرمان من الطعام والرعاية الصحية، مما أدى إلى إصابات موثقة طبياً. - طالب المحامي بتعيين قاضي تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مع التركيز على انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان.

فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقاً أولياً بشبهة تعذيب ناشطين شاركا في أسطول الصمود العالمي، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في أثناء توجهه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عليه، من بينهما النائبة عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري ماري ميسمور.

وقالت النيابة، أمس الثلاثاء، إن التحقيق فُتح مطلع الشهر الجاري إثر شكويين تتعلقان بوقائع يُشتبه بوقوعهما بين الأول والسابع من أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي. وأوكلت النيابة التحقيقات إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، موضحةً أن الملف فُتح بشبهة "التعذيب بالمعنى الوارد في اتفاقية نيويورك" لمناهضة التعذيب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرضت لها النائبة الفرنسية خلال احتجازها؟ ما هي الإجراءات القانونية التي تطالب بها النائبة الفرنسية ومحاميها لضمان تحقيق شامل ومستقل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

تحقيق فرنسي في شبهات تعذيب مشاركي الأسطول



التحقيق فُتح بعدما قدّمت ميسمور شكوى إلى السلطات الفرنسية يوم عودتها إلى فرنسا، بعد احتجازها خمسة أيام في المعتقلات الإسرائيلية، قبل ترحيلها. وقالت النائبة، في بيان أصدرته عقب إبلاغها بفتح التحقيق، إنها تعرضت للاختطاف في المياه الدولية، قبل أن تقتادها القوات الإسرائيلية إلى إسرائيل وتحتجزها بصورة غير قانونية. وأضافت أنها تعرضت لانتهاكات خلال احتجازها، وأن الوحدة الطبية القضائية قدّرت مدة العجز الكلي الناجم عن إصاباتها بعشرة أيام، بسبب ما تعرضت له خلال احتجازها.

وفي تصريحات نقلتها عنها وكالة فرانس برس، أوضحت ميسمور أنها بقيت قرابة 24 ساعة محتجزة على متن قارب ـ سجن إسرائيلي، قبل أن تمضي أربعة أيام في السجون الإسرائيلية، حيث قالت إنها حُرمت من الطعام والماء والرعاية الصحية. وتابعت أنها حاولت حماية إحدى المحتجزات معها، فتلقت ضربات تعتقد أنها لم تكن موجهة إليها في الأصل، وأنها عادت إلى فرنسا و"جسدها مليء بآثار الإصابات".

وأضافت أن المعاينة الطبية أظهرت وجود شرخ في أحد أضلاعها وكدمات في أنحاء جسدها نجمت عن اعتداء حرّاس السجن عليها، مؤكدة أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حضر إلى مكان احتجاز المشاركين ليشتمهم، في واقعة شبيهة بما تعرض له محتجزو أسطول الصمود في مايو/ أيار الماضي، حين نشر الوزير الإسرائيلي مقطعاً مصوراً للعديد منهم وهم في وضعيات مهينة، جاثون ومقيدو الأيدي.

شهادات عن انتهاكات خلال الاحتجاز الإسرائيلي



في غضون ذلك، قال محامي ميسمور، رافائيل كيمبف، في حديث مع "العربي الجديد"، إن اعتماد وصف التعذيب لا يستند إلى الاعتداء الجسدي وحده، بل إلى مجمل ما تعرّض له المشاركون في الأسطول منذ توقيفهم وحتى ترحيلهم. وأوضح أن التعذيب، وفق اتفاقية نيويورك، يشمل إلحاق الأذى أو المعاناة الشديدة، جسديةً كانت أم نفسية، من قِبَل موظف أو ممثل لدولة ما، بقصد معاقبة الشخص المعني أو ترهيبه أو إجباره على تقديم معلومات تتعلق به أو بآخرين.

وأضاف كيمبف أن التعريف المذكور أوسع من التصور الشائع الذي يحصر التعذيب في الاعتداء الجسدي العنيف، مشيراً إلى أن النيابة اعتمدته في ملف الأسطولين استناداً إلى مجموعة من الوقائع المتصلة، مشيراً إلى أن "الغالبية الساحقة من المشاركين في الأسطول تحدثوا عن ضرب عناصر الجيش لهم في أثناء احتجازهم، ثم داخل السجن بأيدي إدارة الأخير".

وأُجبر المشاركون على البقاء ساعات جاثين على ركبهم ورؤوسهم منحنية، أو ممدّدين على بطونهم، فيما كان جنود إسرائيليون يوجهون إليهم الإهانات والتهديدات. وبحسب ما قاله المحامي فإن بعض المحتجزين تعرضوا للضرب حين حاولوا تغيير الوضعية التي فُرضت عليهم، معتبراً أن هذه الممارسات هدفت إلى إذلالهم وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم. ولفت إلى أنه في حالة ميسمور، تلقت الأخيرة ضربات أقل مقارنة بمشاركين آخرين، مرجحاً أن تكون صفتها البرلمانية هي السبب في ذلك.

ملف ميسمور، يشمل معاينةً أجراها طبيب في الوحدة الطبية القضائية بناء على طلب المحققين، وانتهت إلى تحديد عشرة أيام من العجز الكلي. وعن ذلك، قال كيمبف إن مشاركين آخرين، ولا سيما في أسطول مايو/ أيار الماضي، حصلوا بعد ترحيلهم من إسرائيل على شهادات طبية تثبت وجود كدمات ورضوض، ما يدعم رواياتهم عن تعرضهم للعنف.

أما الصور المتوافرة، فقال المحامي إنها قليلة، باستثناء المقاطع التي نشرها بن غفير نفسه على حساباته في شبكات التواصل. ولا تُظهر هذه المقاطع الضرب، لكنها توثق، بحسب كيمبف، جلسات إذلال جماعي وإجبار المحتجزين على البقاء ساعات في أوضاع مؤلمة تحت عدسات الكاميرات. كما تحدّث مشاركون آخرون عن تعرضهم للّمس والتعدّي على أعضاء من أجسادهم على أيدي جنود إسرائيليين، وهي شهادات يصفها المحامي بأنها متناسقة فيما بينها، ما يعطيها ثقلاً إضافياً أمام القضاء.

مطالب بتحقيق قضائي مستقل ومحاسبة المسؤولين

ورغم ما تقدم، لا يمنح فتح التحقيق الأولي ميسمور ومحاميها حق الاطلاع على الإجراءات التي ينفذها المحققون، وهو ما دفع كيمبف إلى مطالبة النيابة بتعيين قاضي تحقيق مستقل. وقد أوضح أن التحقيق يجري حالياً تحت إشراف النيابة وحدها، ولذلك لا يعرف أصحاب الشكاوى ومحاموهم مَن استُمع إليه أو ما الأدلة التي جُمعت أو الإجراءات التي اتُّخذت. وأضاف المحامي أن تعيين قاضي تحقيق سيسمح للنائبة بالانضمام إلى الدعوى بصفة مدعية بالحق المدني، والاطلاع على الملف وطلب إجراءات تراها ضرورية، مثل الاستماع إلى شهود أو جمع أدلة إضافية.

وتابع أنه "في التحقيق الأولي، لا نعرف ما الذي يفعله المحققون، ولا نستطيع التدخل وطلب إجراء نرى أنه ينبغي القيام به"، فيما يتيح التحقيق القضائي للضحايا ومحاميهم متابعة مسار القضية والمساهمة في تحديد اتجاهها. كما سيبحث التحقيق في هوية الأشخاص المسؤولين عن الوقائع، إذ أوضح كيمبف أن القانون الجنائي لا يحاكم دولاً، بل يحدد المسؤوليات الفردية لمن ارتكبوا الجرائم أو أمروا بها.

ولم تُوجَّه الاتهامات حتى الآن إلى مسؤولين إسرائيليين بأسمائهم، غير أن تحديد الجنود والحراس والمسؤولين السياسيين أو العسكريين المتورطين سيكون من مهمات المحققين. ولا تتوقف الوقائع التي يطلب كيمبف التحقيق فيها عند معاملة المشاركين خلال الاحتجاز، بل تبدأ من اعتراض قوارب الأسطول في المياه الدولية؛ إذ قال إنه ليس لدى السلطات الإسرائيلية، وفق القانون الدولي، حق الاستيلاء على سفن مدنية خارج مياهها الإقليمية ومنعها من مواصلة الإبحار، معتبراً أن ذلك قد يندرج ضمن جريمة الاستيلاء على السفن وتحويل مسارها، بما يخالف حرية الملاحة في المياه الدولية.

وأضاف أن المشاركين نُقلوا بعد اعتراض سفنهم إلى قوارب عسكرية استخدمت لاحتجازهم، ثم إلى سجون إسرائيلية قبل ترحيلهم، من دون أي أساس قانوني لتوقيفهم، معتبراً أنه يمكن لهذا أن يندرج ضمن الحرمان التعسفي من الحرية والاختطاف والاحتجاز القسري، فضلاً عن جرائم الحرب المتعلقة بالمعاملة المذلّة واحتجاز مدنيين يتمتعون بحماية القانون الدولي الإنساني.

من جهتها، اعتبرت ميسمور، في بيانها، أن "المضايقة والترهيب والعنف ضد طواقم السفن تشكل نهجاً تتبناه إسرائيل لمنع وصول أي مساعدات إنسانية إلى سكان غزة، في انتهاك كامل للقانون الدولي". وطالبت الحكومة الفرنسية بأن "تضمن حماية مواطنيها وتطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، أي إنهاء الإبادة الجارية" في القطاع، مؤكدةً أن مواطنين آخرين سيواصلون الإبحار لتقديم الدعم لأهل غزة ما دام الحصار مستمراً.

إلى ذلك، فُتح الملف الجديد بعد تحقيق باشرت به النيابة نفسها في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، بشأن شبهات تعذيب وجرائم حرب تعرض لها فرنسيون شاركوا في رحلة أخرى من أسطول الصمود العالمي، اعترضتها إسرائيل في مايو/أيار. وكان الناشطان الفرنسيان أدريان بيرتل وياسمين سكولا قد تحدثا إلى "العربي الجديد"، بعد عودتهما إلى باريس، عن تعرض المحتجزين، داخل ما وصفاه بـ"قوارب السجن"، لعنف جسدي ونفسي وإهانات وتفتيش مهين واعتداءات ذات طابع جنسي. وتحدث بيرتل عن ضرب أدى إلى إصابات خطيرة واستخدام الصواعق الكهربائية والحقن، فيما قالت سكولا إن المشاركين وثقوا ما لا يقل عن 16 حالة عنف جنسي، وإن الجنود الإسرائيليين عاملوا بعنف أكبر مَن بدوا لهم من أصول غير أوروبية.